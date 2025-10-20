アルコ＆ピース平子、麒麟・川島明に言われた“忘れられないひと言”

お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希（46歳）が、10月19日に放送されたバラエティ番組「サンデーPUSHスポーツ」（日本テレビ系）に出演。“忘れられないひと言”を明かした。



この日、“忘れられないひと言”についてトークが進む中で、話を振られた平子は「テレビ出始めくらいに、バラエティ出させてもらって。楽しく終わった。自分的にもお仕事できたと思って、『楽しかったな』って意気揚々と帰ろうとしたときに、後ろから（麒麟の）川島くんに肩ポンってされて『平子さん、ドンマイ。僕は面白かったですよ』って」言われたことを挙げる。



これに番組MCの川島は「覚えてる、めっちゃ覚えてます」と記憶にあるそうで、「さすが、バンバン、ウケてはってんけど…僕から見たら65点やと」と語り、アルコ＆ピース・酒井健太は「厳しいなぁ（笑）。厳しい…」とツッコんだ。