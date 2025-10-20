タレントの福留光帆（21歳）が、10月19日に放送されたバラエティ番組「サンデーPUSHスポーツ」（日本テレビ系）に出演。“忘れられないひと言”を明かした。



この日、ゲスト出演した福留は、番組MCの麒麟・川島明から「福留さんの“忘れられないひと言”は？」と質問を受ける。



これに福留は「AKB48を卒業するときって、偉い人と1対1でメシを食べて、1回は絶対止められるっていう。『卒業したい』って言うと」というのが通例で、偉い人に「もうちょっと頑張ったら？」といった言葉をかけられると思っていたという。



しかし、福留が「ボートレースに関わるお仕事を、20歳超えたらやりたいです」と言ったところ、偉い人から返ってきた言葉は「じゃあボートレーサーになれば？」だったそうで、「止められる気持ちで言ったのに、ショックでした、あれは」と語った。