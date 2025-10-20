まるごと一冊UVERworld「Rolling Stone Japan Collector’s Edition」発売決定
まるごと一冊「UVERworld」をフィーチャーしたRolling Stone Japan Collectors Editionが発売決定。初回限定特典付きで12月4日（木）より全国の書店およびネット通販で販売開始。
2025年に結成25周年、デビュー20周年を迎えたUVERworldを特集した、Rolling Stone Japanの特別別冊「Rolling Stone Japan UVERworld 25th Year SPECIAL COLLECTORS EDITION」が、12月4日（木）より発売される。
6月14、15日には東京・東京ドームでワンマンライブ「UVERworld LIVE "EPIPHANY" at TOKYO DOME」を開催し、2DAYSで9万2000人動員、熱狂の渦を巻き起こし、7月2日には最新アルバム『EPIPHANY』をリリース、11月からは冬のツアー「UVERworld 2025 WINTER TOUR "BOOM GOES THE WORLD"」でライブハウス、ホール、アリーナを巡るなど、さらなる未来へ進み続けているUVERworld。
今回、Rolling Stone Japanがそんな彼らの魅力を一冊に凝縮。
本書には、メンバー全員によるクロストークと、個々の想いに迫る個別インタビューの両方を収録。フォトグラファー・フジイセイヤによる撮り下ろし写真とともに展開する。さらに、今年6月に開催された東京ドーム公演の撮り下ろし写真や、オリジナルアルバム全レビュー、TAKUYA∞がライブで語った名言をまとめたページなど、メンバー間の絆、UVERworldの唯一無二の音楽性がどのように生まれたのかに迫った”永久保存版”だ。
また、本誌のデジタル特典として、表紙アザーカット+メンバーソロカットのダウンロードも可能となっており、スマートフォンなどでいつでも楽しむことができる。
Rolling Stone Japan vol.30増刊 特別版（発行CEミュージッククリエイティブ）
媒体名：Rolling Stone Japan UVERworld 25th Year SPECIAL COLLECTORS EDITION
発売日：2025年12月4日（木）
定価：3,000円（税込）
ISBNコード：9784484148175
Cコード：9473
雑誌コード：66092-92
寸法：A4変 W232mm×H297mm
ページ数：100P（予定）
封入付録：デジタル特典：表紙アザーカット+メンバーソロカット
※初回生産限定付録
発行元：CEミュージッククリエイティブ株式会社
発売元：株式会社CEメディアハウス
※UVERworld 2025 WINTER TOUR "BOOM GOES THE WORLD"
愛知・広島・横浜・東京・福岡公演にて会場での販売も予定しております。
▶︎会場特典：ポストカード（予定）
ご予約：こちら / オフィシャルECサイト
