明日21日は、全国的に今シーズン一番のヒンヤリとした朝になるでしょう。日中の最高気温も今日20日より低くなる所が多く、東北から九州で大幅にダウンする見込みです。季節が急速に進み、本格的な秋服の出番となりそうです。

明日21日も全国的に雲が多い 今季一番のヒンヤリとした朝

明日21日、北海道では、太平洋側は晴れますが、日本海側は寒気の影響で雨や雪の降る所があるでしょう。峠道は雪が積もるおそれがあるため、積雪や凍結による路面悪化にお気をつけください。





また、明日21日は、日本の南岸に前線が停滞し、本州付近は北から高気圧に覆われる見込みです。ただ、寒気の影響で雲が広がりやすく、日本海側沿岸では雨が降る所があるでしょう。関東も明け方まで雨の所がある見込みです。東海から九州北部は、雲が多いながらも多少晴れ間がのぞくでしょう。鹿児島県と沖縄県は前線や湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定になる見込みです。鹿児島県では局地的に非常に激しい雨となり、沖縄県では激しい雨が降る所があるでしょう。雨雲の発達の程度によっては警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。朝の最低気温は、全国的に今日19日朝より低くなるでしょう。札幌は今朝より4℃低い3℃、東京都心は1℃低い14℃、大阪は2℃低い16℃、福岡は2℃低い18℃の予想です。今シーズン最もヒンヤリとした朝を迎える所が多いため、今夜は暖かくしておやすみください。

明日21日の最高気温 東北から九州で大幅ダウン

明日21日の日中の最高気温は、札幌は今日20日と大きく変わらず11℃の予想ですが、東北から九州では今日より大幅に下がる見込みです。東京都心は今日より3℃低い17℃の予想。新潟は15℃、名古屋と福岡は22℃、大阪は20℃の予想で、いずれも今日より4度前後低くなる見込みです。



明日21日は、札幌はコートが必要で、仙台も朝晩はコートが欲しくなる冷え込みとなるでしょう。東京や名古屋、大阪、福岡は、長袖の上に、朝晩はジャケットなどの羽織物が必要で、昼間も上着を脱がなくていいくらいの所もありそうです。明日21日は急速に季節が進んで、本格的な秋服の出番となるでしょう。天気予報をしっかりチェックして、気温に合わせた服装でお出かけください。

気温と服装の目安

この先は、九州では最高気温が25℃を超えることがありますが、関東や東海、近畿では25℃以上の夏日になることはほとんどなくなるでしょう。その分、半袖の出番もなくなる見込みです。さらに、気温が20℃を下回ると長袖の上にカーディガンなどの羽織物が必要になしますし、15℃以下になるとセーターの出番となります。これから秋服だけでなく、徐々に冬服も必要になってくるため、計画的に衣替えを進めておいてください。



※人により暑さ寒さの感じ方が異なるため、あくまで目安です。