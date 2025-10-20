Ãæ¹ñ¡¦ÆØßê¸¦µæ±¡¡¢½é¤ÎºÌ¿§ÁºÁüÌÏÂ¤Å¸¤ò³«ºÅ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÍö½£10·î20Æü¡ÛÃæ¹ñ´Å½Í¾ÊÆØßê»Ô¤ÎÆØßê¸¦µæ±¡¤Ç18Æü¡¢¡Ö°Ê¾ÝÌÀÆ»¡Ê¾Ý¡ã¤«¤¿¤Á¡ä¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ»¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡Ë¡ÝÂè1²óÆØßêºÌ¿§ÁºÁüÌÏÂ¤Å¸¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¸¼¨¤Ï4Éô¹½À®¤Ç¡¢ÆØßê¸¦µæ±¡Èþ½Ñ¸¦µæ½ê¤¬1947Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤ËÀ©ºî¤·¤¿Ê£À½Æ¶·¢¤äÇü¹â·¢¡Ê¤Ð¤Ã¤³¤¦¤¯¤Ä¡ËÂè172·¢Á´ÂÎ¤Î³Ø½ÑÅªÉü¸µÌÏÂ¤¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡Âè172·¢¤ÎÉü¸µÌÏÂ¤¤Ï¡¢ÆØßê¸¦µæ±¡¤¬5Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£À¹Åâ»þÂå¡Ê8À¤µª¡Ë¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆ¶·¢¤Ç¡¢ÆîËÌ¤ÎÊÉÌÌ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö´ÑÌµÎÌ¼÷·ÐÊÑ¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¸½ºß¤Ï¸åÀ¤¤Ë½¤Éü¤µ¤ì¤¿ºÌ¿§ÁºÁü9ÂÎ¤¬»Ä¤ë¡£
¡¡ÆØßê¸¦µæ±¡Èþ½Ñ¸¦µæ½ê¤Î´Ú±ÒÌÁ¡Ê¤«¤ó¡¦¤¨¤¤¤á¤¤¡Ë½êÄ¹¤Ï¡¢¶áÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿Çü¹â·¢ÌÏÂ¤ºîÉÊ¤ÏÆÃÄê¤ÎÆ¶·¢¤ÎÊÉ²è¤äÁºÁü¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¶·¢Á´ÂÎ¤ÎÊÉ²è¤ÈºÌ¿§ÁºÁü¤ÎÉü¸µ¤ÏÆØßê¸¦µæ±¡¤Ç¤â½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡³«ËëÅöÆü¤Ë¤Ï¡Ö2025ÆØßêÀÐ·¢·Ý½ÑºÌ¿§ÁºÁüÆÃÊÌ³Ø½Ñ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤â³«¤«¤ì¤¿¡£ÆØßê¸¦µæ±¡¤¬¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ºÌ¿§ÁºÁü¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø½Ñ²ñµÄ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ä¥É¥¤¥Ä¡¢±Ñ¹ñ¤Ê¤É¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î³Ø¼Ô¤¬ÆØßê¤È¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É±èÀþ¤ÎÀÐ·¢ºÌ¿§ÁºÁü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¡¢¸½ºß¤ÎºÌ¿§ÁºÁü¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡Å¸Í÷²ñ¤ÏÆØßê¸¦µæ±¡¤¬¼çºÅ¤·¡¢Æ±¸¦µæ±¡Èþ½Ñ¸¦µæ½ê¤¬±¿±Ä¤òÃ´¤Ã¤¿¡£¡Êµ¼Ô/Ç¤±äûÓ¡¢²¿Ìä¡Ë