２０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、学歴を偽ったと指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長が市議会を解散したことに伴う同市議選が１９日に投開票され、田久保市長に対する不信任決議に賛成した前議員１８人全員が当選。新議会で２度目の不信任決議案が可決される見通しとなり、田久保市長の失職が濃厚となったことを報じた。

コメンテーターで出演の元テレビ朝日アナウンサー、法務部長で弁護士の西脇亨輔氏は今後の田久保市長の動きを聞かれ「この先が読めないんですね」とポツリ。

「今月３１日に伊東市議会の臨時会開催予定となってますが、本当にこれが行われるかどうかも分からないんです。市議会というのは招集するのは市長さんなんで。田久保さんが招集するのかどうか」と続けると「この１０月３１日というのが結構、肝になる日なんです」と口に。

「この日の翌日、１１月１日まで田久保市長が粘れば、冬のボーナスが出る」と明かしたところで共演者から「え〜！？」という驚きの声があがった。

「本来なら１２月１日在籍の人なんですけど、直前に辞めちゃったら出ないのがかわいそうだということで少し前、１２月１日在籍よりも少し前に辞めた人の場合にはちょっと割引だけど、ボーナスを出しましょうって決まりになっていて、そのちょっと前っていうのが１か月前。そこまでいれば、多分、１４８万円くらいかも知れないけど、ボーナスが出る」と説明。

「そこも含めて１０月３１日に本当に開催されるのかどうか、この日に失職されるのかも含めて結構、気になるんですよね」と話していた。