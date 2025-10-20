俳優の伊藤健太郎さんが自身のインスタグラムを更新。サーフィンを楽しむ様子を投稿しました。



【写真を見る】【 伊藤健太郎 】 「海は癒されます」 黒いウェットスーツでサーフィン プライベートショットを公開





投稿には、海辺でサーフボードを抱える姿や、黒いウェットスーツを着て波に乗る様子など、サーフィンを楽しむ複数の写真や動画が公開されています。







伊藤さんは、「ちょっと前の海は癒されますね 寒くなってきました、皆さんご自愛くださいな」というコメントが添えられており、秋の訪れを感じさせる内容となっています。







投稿の動画には、海の青さと対照的な波の白い泡が映し出され、サーフィンの迫力が伝わってきます。また、カフェのような空間での食事シーンの写真も投稿されており、プライベートな一面も垣間見えます。







この投稿に、「ボード持ってる姿も、波乗りしてる姿も食べてる姿もかっこいー」「お休みの日はサーフィンでいっぱい癒されてね」「海はビーチボーイズだよねぇ」「今年は沢山サーフィンが出来たようですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】