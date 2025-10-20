オルビスから新作クレンジングジェルが出たよ温感×巡り×潤いで冬肌すっきりのうるおい美肌へ。

オルビスは、2025年10月20日に「温潤 クレンジング ジェル」を発売しました。

保湿やくすみ悩みへのアプローチも

オルビスから、冬のどんよりくすみ肌にアプローチするクレンジングジェルが数量限定で登場します。

酵素浴から得た発想を取り入れ、美容成分に包まれながら巡らす「温感×巡り×潤いチャージ」を実現。

保湿成分として、サッカロミセス／コメ発酵液や 3 種の和漢植物成分（ウンシュウミカン果皮エキス、シャクヤク根 エキス、ボタンエキス）、その他にもヒアルロン酸（ヒアルロン酸Ｎａ）、高保湿ローヤルゼリー（加水分解ローヤルゼリーエキス）、高浸透コラーゲン（加水分解コラーゲン）、セラミド（セラミドＮＰ）といった美容成分を配合しています。

メイク汚れを落とすだけでなく、保湿やくすみに悩む肌を、うるおい美肌に導くクレンジングジェルです。

150gで価格は1650円。数量限定です。

オルビス公式オンラインショップ、全国のオルビス直営店舗。一部商品は総合通販サイト・バラエティショップでも販売があります。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部