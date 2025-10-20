20日午後6時から、自民党高市総裁と日本維新の会の吉村代表による党首会談が行われ連立の合意文書に署名します。この全容が日本テレビの取材で明らかになりました。中継です。

自民党の高市総裁と維新の吉村代表が会談し正式に連立合意が交わされる見通しです。

連立政権合意書では焦点の議員定数削減については「1割を目標に衆議院議員定数を削減するため臨時国会で法案を提出し成立を目指す」としています。また、維新が求める企業・団体献金の廃止については協議体を臨時国会中に設置した上で再来年の9月となる「高市総裁の任期中に結論を得る」としています。

一方、維新が参院選で掲げた食料品に限った消費税のゼロ％については「2年間に限り、消費税の対象としないことも視野に法制化の検討を行う」としています。また合意文書では外国人政策で司令塔を強化し担当大臣を置くとしています。

議員の定数削減については「1割」という数字と時期については「臨時国会で実現を目指す」と明記されました。一方、維新が求めていた企業団体献金の規制と食料品に限った消費税のゼロについては議論を進めるとしただけで期限は曖昧になったと言えます。