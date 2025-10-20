11月30日までなら10％オフ！銀座コージーコーナーの冷凍クリスマスケーキ、予約するなら早めがお得。
銀座コージーコーナーでは、2025年10月20日から公式オンラインショップでクリスマスケーキの予約を開始しました。
10月中に予約すれば特典は3つ
自宅や職場、遠く離れた実家など、一部離島を除く全国へ届けられるクリスマスケーキ2種類を販売します。
今回、8つの味わいを楽しめる「クリスマスアソート」とチョコ好きにぴったりな「クリスマスチョコレートケーキ」が登場。宅配便（冷凍）で届けられ、食べる時間に合わせて解凍するだけでおいしく食べられます。配送可能日は12月6日から26日です。
公式オンラインショップでの予約特典は以下の3つ。
（1）10月20日から31日までの予約...ポイント5倍
（2）10月20日から11月30日までの予約...10％オフ
（3）12月22日までの配送指定...公式オンラインショップで次回以降に使える500円クーポン
・クリスマスアソート（6号）
苺とチーズ、マロン、グラサージュショコラなど、バラエティー豊かな8種のアソート。カット不要、選んで楽しい色とりどりのケーキでクリスマス気分が上がります。サイズは直径約18cm（8人分）です。
画像左から、「苺とチーズ」「キャラメル」「ベリーショート」「チョコレート」。
画像左から、「オレンジティー」「ピスタチオとベリー」「グラサージュショコラ」「マロン」。
価格は5130円です。
・クリスマスチョコレートケーキ（5号）
ベルギー産チョコレートを使ったチョコホイップクリームを、大輪の花のようにかわいらしくあしらっています。
スポンジでサンドしたチョコホイップクリームは、マカダミアナッツの香ばしさがアクセントになっていて、子どもから大人まで楽しめるおいしさです。
サイズは直径約15cm（5〜6人分）。価格は5076円です。
商品の詳細は、公式サイトから確認できます。
なお、Yahoo!ショッピングと楽天市場のECサイトでは、10月31日10時から注文開始。予約特典は10％オフのみです。
送料およびクール代は価格に含まれます。数量限定のため品切れになる場合があります。
また、購入者の都合による到着後の返品や交換はできません。悪天候や予期しない交通トラブルなどの理由で、指定の配送日に間に合わない場合があります。
※価格はすべて税込です。
