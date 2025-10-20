海の環境の改善と、食品ロスの削減を目指す取り組みです。香川県の企業と高校生がある「特殊な方法」で養殖したウニの販売が始まりました。その養殖方法とは…？

【写真を見る】ウニがうどんを食べてる？！！貴重なシーン

丸亀市の和食店できょう（20日）提供が始まった、こちら【画像①】のウニ。一般的なウニと比べると、色が少し白っぽく見えます。その理由は、エサにありました。

（平松咲季記者）

「今、ウニのエサやりが行われています。与えられているのは、なんと、香川県の名物・讃岐うどん【画像③】です。ウニがウニウニ動きながら、美味しそうに食べています」





新たに商品化されたのは、うどんを食べて育った、その名もズバリ、「讃岐うどん雲丹（うに）」です。

香川県観音寺市の飲食チェーン「遊食房屋」と、多度津高校水産科の生徒が一昨年から共同で研究を行い、完成させました。



（讃岐うどん雲丹Laboプロジェクトリーダー 細川雅数さん【画像④】）

「ウニは雑食性なので（うどんも）食べてくれると思っていた。食べてくれてよかったです」

なぜ、うどんをエサに⁉

「讃岐うどん雲丹」として育てられているのは、高松市庵治町地区の漁師が捕獲したムラサキウニ【画像⑤】です。

近年、異常繁殖し、海藻類を食い荒らしてしまう被害が全国で深刻化する中、捕獲して養殖することでその数を減らし、海の環境改善につなげようという試みです。

エサにうどんを選んだ理由は…



（讃岐うどん雲丹Laboプロジェクトリーダー 細川雅数さん）

「元々、廃棄うどんのフードロス問題があったんですけど、そのうどんを有効活用できないか」



【画像⑦】はウニがうどんを食べるシーン。。。ただ麺がトゲに刺さっているように見えるのですが、食べているんだそうです。

実は、エサに使われるのは、遊食房屋が展開する県内3つのうどん店で出た、廃棄うどん。1日約10キロに及んでいた廃棄分が全てウニのエサになるため、食品ロスの削減に貢献できるといいます。



まさに、一石二鳥のウニ。その味は…？



（平松咲季記者）

「いただきます！ちょっと甘いですね。磯の香りが一般的なウニと比べて穏やかで、とろける美味しさです」



うどんを与えることで身入りがよくなり、味がよりまろやかになっているといいます【画像⑦】。

きのう、販売開始を記念する試食会が開かれ、開発に携わった学生が、出来を確かめました。



（多度津高校 3年 山口裕貴さん）

「中身の色が白くなって、すごくいいなと思いました。全国に広がってみんなが食べて喜んでもらえるような商品になってほしいと思います」

「讃岐うどん雲丹」は、きょうから丸亀市の和食店で「刺身」として数量限定で販売されます。