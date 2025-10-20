まるで上質なシャンパンのよう。ダイソンドライヤーから新カラー「シャンパンロゼ」発売

ダイソンは、「Dyson Supersonic Nural（TM）Shine ヘアドライヤー」に、ホリデーシーズンを華やかに彩る数量限定カラー「シャンパンロゼ」を新たにラインナップします。10月15日より、ダイソン公式オンラインストア、百貨店、家電量販店、提携ヘアサロンなどにおいて順次発売されます。

■ホリデーシーズンを彩る「シャンパンロゼ」

ぬくもりと華やかさ、そしてホリデーシーズンならではの特別な輝きを表現した「シャンパンロゼ」は、暖炉の炎のきらめき、そして大切な人との集いやお祝いの場で象徴的なシャンパンから着想を得て誕生しました。

ダイソンのCMFデザイナーとエンジニアが数百に及ぶ色調を検討した結果、冬に感じる暖かみや温もりと、ホリデーシーズンの華やぎを結びつける3色の組み合わせが選ばれています。

・トースティーバーガンディ：移りゆく季節の色合いと、ホットワインの夜の豊かさを映す深みのある赤色

・ウォームカッパー：炎の余韻のような輝きと、シーズンを通して変わらぬ美しさを表現する銅色

・ペールピンクシャンパン：家族や友人とグラスを交わす喜びを映し出すような、華やかなピンク

■上質な髪に導くDyson Supersonic Nural（TM）Shine ヘアドライヤー

低温なのに速乾を実現し、熱ダメージのない美しい理想の髪へと導くヘアドライヤー。Nural TMセンサーを搭載し、以下の機能を備えています。

◇スカルプモード

髪や頭皮との距離を測定し、風温を自動で調整。頭皮を約55℃に保ち（※1）、過度な熱ダメージから守ります。

◇オート設定アタッチメント

取り付けられたアタッチメントを瞬時に認識し、前回使用時の風速・風温に自動で調整します（※2）。

◇アイドリング機能

加速度センサーにより、ドライヤーが置かれた状況を感知。自動的にヒーターを停止し、風速も弱風まで下がります。

◇3種類のアタッチメント

「低温ツール（※3）」「ツヤ出しツール（※4）」「なめらかツール」の3種類のアタッチメントが付属しています。

低温ツール：デリケートな頭皮を低温のやさしい風ですばやく乾燥。

ツヤ出しツール：2つの異なるモードにより、風の力で髪の毛をアタッチメント表面に引き寄せ、髪のうねりや浮き毛を抑えます。

なめらかツール：なめらかで均一な風速で髪を整えながら乾かし、シルクのような指ざわりに仕上げます。

※1 スカルプモード対応の低温ツール装着時。目標温度であり、実際の使用状況により異なる場合があります。

※2 スカルプモードがオンの時は、スカルプモードによる風温調整が優先されます。

※3 オート設定アタッチメント非搭載

※4 スカルプモード非搭載

11月15日からは、条件を満たした方を対象に先着でオリジナルギフトバッグをプレゼントするキャンペーンも開催されるとのこと。

乾燥の気になる季節にむけて、ダイソンのヘアドライヤーで特別なケアを取り入れてみてはいかがでしょうか。

■商品概要

Dyson Supersonic Nural（TM）Shine ヘアドライヤー

製品情報：https://www.dyson.co.jp/discover/news/supersonic-nural-shine-champagne-rose

（マイナビウーマン編集部）