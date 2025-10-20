À¶½Õ¡õHYDE¤¬¿À¶¦±é¡ª¥é¥¤¥Ö¸å¤ÎÃçÎÉ¤·¼ÖÆâ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÆ±¤¤Ç¯¥³¥ó¥ÓÂç¹¥¤¡×¤ÈÂçÇ®¶¸
À¶½Õ¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£°ÊÁ°¤è¤ê¡ÈÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡É¤È¸ì¤ëHYDE¤È¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¶½Õ¤ÈHYDE¤ÎÃçÎÉ¤·¼ÖÆâ2¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¥¹¥Æー¥¸Î¢¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¡¿À¶½Õ¤Î¡ÈHYDE°¦¡É°î¤ì¤ë²áµî¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê4ËÜ¡Ë
¢£À¶½Õ¡Ö¿ÍÀ¸¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×HYDE¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¼ÖÆâ2¥·¥ç¥Ã¥È
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢°¦ÃÎ¡¦¥Ýー¥È¥Ùー¥¹Ì¾¸Å²°¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¹õ¤Á¤ã¤óÂç´¶¼Õº×¡Ù¤Î10·î18Æü¤Î¸ø±é¤Ë½Ð±é¡£ËÜÅê¹Æ¤Ï½ª±é¸å¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÅÙ¡¹2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëÃçÎÉ¤·¤Î¤Õ¤¿¤ê¡£MC¤Ç¤Ï¡Ö½ª±é¸å¤Ë°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Å¹¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ê¤Î¤«¡¢¼êÁ°¤ËºÂ¤ëHYDE¤Ï¹õ¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢À¶½Õ¤â¹õ¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥á¥¬¥Í»Ñ¤ÇËþÂ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
À¶½Õ¤Ï¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÅº¤¨¡¢HYDE¤È¤Î»þ´Ö¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£HYDE¤âÀ¶½Õ¤È¤Î¥¹¥Æー¥¸Î¢¡õ¡ÖGLAMOROUS SKY¡×Ç®¾§¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
HYDE¤â¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¡¢¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÎHYDE¤ÈÀÖ°áÁõ¤ÎÀ¶½Õ¤Î¥¹¥Æー¥¸Î¢2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê2ËçÌÜ¡Ë¤òÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤ËX¤Ç¤Ï¡¢¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¡ÖGLAMOROUS SKY¡×¤òÇ®¾§¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¿À¤Î¶¦±é¡ª¡ª¡×¡ÖÀ¶½ÕÍÍ¤Î¥Ç¥ì¤Ã¤×¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖHYDE¤µ¤ó¤Î¾Ð´éÍ¥¤·¤¤¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡×¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÆ±¤¤Ç¯¥³¥ó¥ÓÂç¹¥¤¡×¡ÖGLAMOROUS SKY¸«¤¿¿Í¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¹¤®¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Ç®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£