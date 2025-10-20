【クリスマスコフレ2025】人気ヘアメイク kanakoさんが大注目なコフレ2選｜おすすめコメント付き♡
【11月1日発売】ポール ＆ ジョー ボーテ
＼店頭・WEB 10月18日予約スタート／
アドベント カレンダー 2025
ベスコス受賞アイテムイン ポーチつき
昨年より現品増量の全24品が集結！充実の雑貨も必見♡
＜セット内容＞
・スキンケアアイテム、メイクアップアイテムなどの現品＆限定品&ミニサイズ19個
・鏡（縦82×横75mm）
・ハンカチ（縦200×横200mm）
・ポーチ（縦115×横160×マチ50mm）など雑貨5点
・ボックス（縦270×横443×マチ100mm）
【11月7日発売】カネボウ化粧品 ルナソル
＼店頭10月10日予約スタート／
アイカラーレーション スペシャルエディション EX04
質感の異なるウォームトーンで多彩な表情を演出
[btk_sh_comment_pro name="kanakoさん" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/09/379a52992da432451ca68fc219b42434.jpg" kenja_title=""]上品なラメ感や繊細なパール感を堪能できる、最高のアイパレット！ 洋服の質感やトーンが重くなる秋冬こそ、ベージュにピンクニュアンスのホワイトパールをポイントで重ねるなど、目元に軽やかさときらめきを宿したい[/btk_sh_comment_pro]
