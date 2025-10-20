花束のような幸福感に包まれる香り。SHIROのフレグランスシリーズより「ホワイト」の香りが復刻

コスメティックブランド「SHIRO」は限定フレグランスシリーズより、真っ白な花々を束ねた透明感あふれる「ホワイト」の香りを10月23日から数量限定で復刻します。

■真っ白な花束を両手いっぱいに抱えたときのような幸福感を表現する「ホワイト」

甘さと爽やかさが調和した、透明感あふれるフローラルが特徴の「ホワイト」は、2021年に限定フレグランスとして初登場して以来、多くのファンに愛されている人気の香りの1つです。

みずみずしいアップルやベルガモットと、ホワイトティーが爽やかに香るトップノートにはじまり、ジャスミンやスズラン、ホワイトリリーが可憐に咲き誇るミドルノートへ。ラストノートではムスクやサンダルウッドが穏やかに香り立ち、やさしく温もりに満ちた余韻に包まれます。

発売日となる10月23日は、SHIROの前身である「株式会社ローレル」の設立日。現在のSHIROへと繋がる最初の一歩を踏み出した、原点の日となっています。

今回発売のラインナップは、「オードパルファン」「リッチヘアミルク」「ハンド美容液」の3種の展開です。

◇ホワイト オードパルファン

ホワイトの香りを存分に楽しめるオードパルファン。ホワイトリリーやジャスミン、スズランなどの白い花々がやわらかに重なり合う、透明感あふれる香りに仕上がっています。澄んだ空気にふわりと心地よく香りが広がり、つける部位によっての香り立ちの変化も楽しめます。

価格／容量：4,180円／40mL

◇ホワイト リッチヘアミルク

まとまりとツヤ感のある髪に導くヘアミルク。これからの季節の乾燥しがちな髪や広がりが気になる髪をやさしくケアします。昨年発売の「ホワイト ヘアミルク」よりもリッチな使い心地にするため、髪にたっぷりの潤いを与える日高昆布（※1）に加え、トマト種子油（※2）が贅沢に配合されています。

価格／容量：3,850円／78g

◇ホワイト ハンド美容液

水分をたっぷりと補給し、潤いを与えるホホバオイル（※3）やがごめ昆布（※4）、ガーナシアバター（※5）配合のハンド美容液。ウォータリーなテクスチャーですっと肌になじみ、手肌の乾燥や荒れを集中的にケアできます。容器は、最後まで余すことなく使用できるチューブタイプを採用。持ち運びしやすいサイズなので、外出先でのハンドケアやリフレッシュタイムにも使用可能です。

価格／容量：3,300円／55g

※1 ミツイシコンブエキス／保湿成分

※2 トマト種子油／保湿成分

※3 ホホバ種子油／保湿成分

※4 ガゴメエキス／保湿成分

※5 シア脂／保湿成分

冬に向けて、新たなフレグランスを身にまといたいと感じている方にぴったりのホワイトフローラルの香りを、限定復刻のこの機会にぜひ手に取ってみてくださいね。

■発売概要

・ホワイト オードパルファン

・ホワイト リッチヘアミルク

・ホワイト ハンド美容液

発売日：

10月17日 SHIRO Membership Program先行予約開始

10月23日 SHIRO オンラインストア、SHIRO全国直営店舗にて発売

公式オンラインストア：https://shiro-shiro.jp/

（マイナビウーマン編集部）