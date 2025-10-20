西野カナ、ライブ音源『Fall In Love With You Again Tour 2025』の配信リリースが決定
西野カナが、ライブ音源『Fall In Love With You Again Tour 2025』を、11月19日のBlu-ray＆DVDの発売に先駆けて、10月31日に配信リリースすることが決定した。
■さいたまスーパーアリーナ追加公演より、アンコールを含む全26曲を完全収録
本ライブ音源は、4月から6月にかけて開催された、西野カナにとって2018年以来、およそ7年ぶりの全国アリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』の、さいたまスーパーアリーナでの追加公演で収録されたもの。
11月19日にリリースされるライブBlu-ray＆DVD『Kana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025』に先駆けての配信リリースとなる。
「会いたくて 会いたくて」「トリセツ」「Best Friend」などの大ヒット曲から、追加公演でサプライズ披露となった最新曲「マジカルスターシャインメイクアップ☆」まで、アンコールを含む全26曲が完全収録された大ボリュームの内容だ。
10月20日から、ライブ音源配信『Fall In Love With You Again Tour 2025』の事前配信予約もスタート。Spotify / Apple Musicで配信予約をすると、未公開ライブ写真を使用したオリジナルスマホ壁紙がプレゼントされる。
配信リリース日当日の10月31日20時からは、リリースを記念してStationheadにて『Halloween Listening Party』の実施が決定。この日だけのセットリストのリスニングパーティが楽しめる。
また、ライブBlu-ray＆DVD発売週の11月22日18時からは、それぞれの視聴環境で同時刻に一斉視聴するウォッチングパーティの実施も決定。詳細は西野カナ公式サイトやSNSにて追って発表される。
メイン写真：ライブ音源配信『Fall In Love With You Again Tour 2025』ジャケット
■リリース情報
2025.10.31 ON SALE
DIGITAL ALBUM『Kana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025』
【収録内容】
1. EYES ON YOU
2. Best Friend
3. もしも運命の人がいるのなら
4. Darling
5. Believe -short-
6. パッ -short-
7. イントゥ・ミー
8. UNZARI -short-
9. candy -short-
10. Abracadabra -short-
11. Funny
12. 君に会いたくなるから
13. 会いたくて 会いたくて
14. 好き
15. Dear…
16. 15
17. We Don’t Stop -short-
18. GO FOR IT !! -short-
19. Day 7 -short-
20. Sherie -short-
21. 私たち
EN1. トリセツ
EN2. また君に恋をする
EN3. With You
EN4. Esperanza
EN5. マジカルスターシャインメイクアップ☆
2025.11.19 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Kana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025』
■関連リンク
Blu-ray＆DVD『Kana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025』特設サイト
https://www.nishinokana.com/tour2025/dvd_bd/
西野カナ OFFICIAL SITE
https://www.nishinokana.com/