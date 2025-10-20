まさかの大雨…異例の「淀川花火大会」中継が“高視聴率”を達成 テレビ大阪Pがコメント発表
テレビ大阪は20日、18日夜に放送した『なにわ淀川花火大会生中継2025』（後7：30〜8：54）の視聴率が、在阪テレビ局の同時間帯で1位を獲得したと発表した。
【写真】秋の淀川に打ち上がった大きな花火
今年の「なにわ淀川花火大会」は初の秋開催となり、テレビ大阪はホテルプラザオーサカ屋上の特設スタジオから生中継を実施。個人視聴率7.1％、世帯視聴率10.6％を記録。個人の瞬間最高視聴率は“フィナーレ直前のスタジオトーク”の8.5％だった。ビデオリサーチ調べ、関西地区。
当日は番組中盤から雨が降り出し、予定していた空撮の中止や花火の一時中断など、天候による影響もあったが、出演者の内藤剛志、ナジャ・グランディーバ、松村沙友理の軽快なトークで番組を盛り上げ、無事に放送を終えた。
与十田孝輔プロデューサーは「大雨という悪天候の中、運営委員会の方々のご尽力の結果、プログラムを完遂されましたことに深く敬意を表します。“地域密着”が命題であるテレビ局として、なにわ淀川花火大会の魅力をお伝えし、多くの視聴者にご覧いただけたことは大変うれしく思っております。雨による中断も影響し、フィナーレを生でお届けできなかったことは大変悔やまれますが…来年は快晴で臨めることを願うとともに、引き続き大会の盛り上げにご協力できればと思っています。最後に、当日はあいにくの天候となり、会場では雨の中でのご観覧となりました。足元の悪い中ご来場された皆様におかれましては、体調など崩されていないか案じております」とコメントした。
