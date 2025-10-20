毎週日曜日に放送されているバラエティ番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系）が放送。10月19日放送回は、ゲストに北村匠海、矢本悠馬が登場。男性出演陣同士での“楽しい大騒ぎ”が話題になった。しかし、その前週の放送では、モデルでタレントのゆうちゃみが出演し、SixTONESと絶妙なコンビネーションを見せた。その中でも特に注目されたのは、SixTONESのメンバー・京本大我とのやりとりだった。

「今回は総勢12人のゲストとSixTONESメンバーが6チームに分かれて戦うチーム対抗戦が放送されました。ゆうちゃみさんは、京本さんと、お笑いコンビ『令和ロマン』の松井ケムリさんとともに“チームK”として登場。数々のクイズに挑戦する中、VTRに隠されたダジャレを見抜く早押しクイズ『ダジャレッドカーペット』がオンエアされ、その中でのゆうちゃみさんと京本さんのやりとりが話題にあがりました」（テレビ局関係者）

クイズ中、別チームの森本慎太郎が早押しをして回答すると、京本が森本と同じ回答を呟いていたことを明かした。さらに、森本が同じ回答をして正解したことに「さすがSixTONES、いいね」と、なぜか以心伝心したことに感動。そんな能天気な京本に、隣で座るゆうちゃみが「押さなきゃ！」と、強い口調で指摘。釘を刺す場面がオンエアされたのだ。

「ゆうちゃみさんの当たりの強さがオンエアされると、京本さんは放送中にXを更新。《ゆうちゃみ結構俺に当たり強いんだよな、好きかも》と呟いたのです。その発言に思わずファンも仰天。冗談のニュアンスはあったとは言え、“好き”と発言したことに、耳を疑うファンが続出したのです」（芸能ジャーナリスト）

京本のXには、ファンから1000件を超えるコメントが集まった。その中には、こんな声も寄せられていた。

《アイドルとしてギリギリを走り続けている模様》

《やばい！！問題発言です》

《きょもだから許される発言》

アイドルらしからぬコメントに、ファンは驚いた様子だ。京本のXの更新頻度は高く、日々使いこなしているのだが、これまでも彼のポストはかなり異彩を放っていたと、前出の芸能ジャーナリストは指摘する。

「8月には、突然《昨夜、自分のき〇たまを自分の踵で蹴ってしまってしばらく悶絶状態でした》《こんなアイドルですが応援よろしくお願いします》とポスト。赤裸々な内容も話題になりました」

グループイチの天然キャラとして知られる京本。今回もそんな彼らしい一面が現れていたのだろう。

「京本さんの天然ぶりを知っているファンは“通常運転”と受け止めているようです。悪気のない天真爛漫な発言は彼の魅力の一つですから、ヒヤヒヤしながらもファンは温かく見守っているのでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

それでもやっぱり、どれぐらい本気の“好き”なのか気になるところだが……。