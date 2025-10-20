20年越しブレイク誓って…HONEBONE・EMILY『鬼レンチャン』で魂の熱唱→ワンマン完売「鬼レンチャンドリーム」
19日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）の人気企画「サビだけカラオケ」では、20年越しのブレイクを夢見るHONEBONEのEMILYが挑戦。「今まで私たちを見下してきた奴ら、本当に見返しますよ！」という思いの強さと、圧倒的な歌唱力で、千鳥とかまいたちを魅了した。
【写真】ギャップがすごい！HONEBONE・EMILYの顔芸
EMILYがクリアを重ねていく中、千鳥とかまいたちも「歌を聞きたい！」「来たぞ！」「いってくれ！」と大興奮。鬼レンチャンをかけた10曲目の挑戦では、惜しくもあと一歩のところで失敗となったが、見事な奮闘ぶりに、千鳥とかまいたちも賛辞を送っていた。
放送後、EMYLYは自身のXを更新し「ライブどこで見れるの？という質問が多かったんで直近のを置いておきます！！鬼レンチャンドリームでワンマンライブが完売しました」とうれしい報告。この投稿に、かまいたちの濱家隆一も「カッコよかったです。ありがとうございました！」と反応していた。
EMILYは、9月18日生まれ、東京都高円寺生まれ高円寺育ち。父が栃木県出身、母がアメリカ出身のハーフ。歌唱力とトーク力が評価され、「THE カラオケ★バトル」「家、ついて行ってイイですか？」「二軒目どうする？」など、個人としてもTVに出演し、2021年公開の品川ヒロシ監督映画「リスタート」では主演としてスクリーンデビューを果たした。
