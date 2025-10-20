井口裕香、“声優界No.1プロポーション”を惜しげもなく披露 ポテンシャル全開のグラビア
声優・井口裕香が、23日発売の『BRODY12月号』(白夜書房）に登場。水着グラビアを披露した。
【写真】衝撃の”たわわ”…豊満な美ボディを惜しげもなく披露した井口裕香
井口は2002年に声優デビューし、07年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』の天海春香役で初主演。主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。13年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。
今回のグラビアでは、声優界No.1との呼び声高いプロポーションを惜しげもなく披露。井口のポテンシャルがふんだんに詰まった内容になっている。インタビューではこれまでの歩みを振り返り、声優としての日々や舞台裏のエピソードを赤裸々に語っている。
なお、同誌の表紙・巻頭は日向坂46の五期生が務める。
【写真】衝撃の”たわわ”…豊満な美ボディを惜しげもなく披露した井口裕香
井口は2002年に声優デビューし、07年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』の天海春香役で初主演。主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。13年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。
今回のグラビアでは、声優界No.1との呼び声高いプロポーションを惜しげもなく披露。井口のポテンシャルがふんだんに詰まった内容になっている。インタビューではこれまでの歩みを振り返り、声優としての日々や舞台裏のエピソードを赤裸々に語っている。
なお、同誌の表紙・巻頭は日向坂46の五期生が務める。