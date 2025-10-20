奥田民生×吉川晃司Ooochie Koochieのツアー舞台裏に独占密着！ドキュメンタリー見どころ公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

奥田民生と吉川晃司が結成したユニット・Ooochie Koochieの全国ツアー舞台裏に独占密着し、武道館公演直後にインタビューを敢行した渾身のドキュメンタリー『Ooochie Koochie ドキュメンタリー 奥田民生 × 吉川晃司 ～奇跡のユニット舞台裏～』が、10月25日にWOWOWにて放送・配信。それに先駆け、本番組の見どころが公開となった。

■同じ1965年に広島県で生まれた奥田民生と吉川晃司

1987年にユニコーンでデビューし、1994年にソロ活動を本格始動した奥田民生。シンガーソングライターとして、そして音楽プロデューサーとして、数々の名曲・ヒット曲を世に送り出し、常に音楽シーンの第一線で活躍してきた。

1984年に映画主演とその主題歌でセンセーショナルなデビューを果たした吉川晃司。COMPLEXとしての活動も含めて音楽シーンを席巻し、俳優としても活躍。ひとつの枠組みに収まりきらないアクションで、唯一無二の存在感を示してきた。

ずっと接点のなかったふたりだが、実は同じ1965年に広島県で生まれ、同地で育ったという共通点がある。彼らはここ数年、音楽フェスで何度か邂逅を果たし、酒を飲み、会話を重ねていった。そのなかで「何か面白いことをやろう」と意気投合し、ふたりが還暦を迎えるタイミングで実現したのが今回のユニット結成だ。

一見、水と油とも思えるふたりによる“衝撃の合体”が発表されたのは、2025年2月26日。センセーショナルなニュースは瞬く間に広まり、ふたりの話題がSNS上を賑やかせた。その後、彼らは地元・広島でのメディアアピアランスなども行いながら、3曲の配信シングルと1枚のフルアルバムを発表。そして、待望の全国ツアーが7月12日の広島グリーンアリーナ公演を皮切りに、9月11日・12日の日本武道館2DAYSまで、全7ヵ所8公演開催された。各地が熱狂の盛り上がりとなったのは、すでに報道されているとおり。さらに、12月31日には地元・広島での追加公演も決定、ふたりは2025年を通じて旋風を巻き起こすこととなった。

■ツアー初日には、ショッキングな事態も起こっていた…！

このたび、彼らの全国ツアーの舞台裏に密着した貴重な映像が番組化。撮影はツアー前の全体ミーティングから始まり、リハーサルスタジオを経てツアーへと続く。通常ではカメラを入れることが困難なエリアまでふたりを追いかけ、作り込まずありのままの姿を記録することが徹底された。

本番まではある程度余白を残して当日のひらめきを大事にする奥田と、細部まで作り込み準備万端にしようとする吉川。両極端のふたりは、控え室ではボケとツッコミを繰り返し、硬軟織り交ぜて呼吸を通じ合わせていく。

ツアー初日には、ショッキングな事態も起こる。吉川の喉に異変が起こり、リハーサルの途中で歌うことを中断し、病院に急行することに。緊迫するバックステージ、対応に追われるスタッフたち。そのなかでも奥田は慌てず力まず、まさに泰然自若といった様子。そこに、吉川への信頼とプロフェッショナルとしての矜持が伝わる。診断の結果、幸いコロナなどの感染症ではなく、応急措置を施してOoochie Koochieとして初の舞台へ。

番組では、初めてステージで披露した広島公演の「おちこち」「GOLD」「OK」の3曲をノーカットで収録。スリリングなやりとりがあったことを認識した上で、改めて渾身のライブパフォーマンスを見ると、また違った感慨が生まれてくるはずだ。

■駆け抜けた濃密な日々を振り返るインタビューも必見！

もうひとつの見どころは、武道館2DAYSの翌週に行ったインタビューだ。ふたりは駆け抜けた濃密な日々を、それぞれの視点で振り返る。「軸は広島」「恩返しが押し売りにならないように（心掛けた）」と熱く語る吉川。彼への尊敬と共感を語りつつも、「LA VIE EN ROSE、いただきました！」と笑わせる奥田。番組を通じて言えることだが、こんなにも笑顔に溢れた吉川の姿はなかなか観られるものではない。一方で、あくまでも自分のペースを崩さない奥田の芯の強さには、誰もが舌を巻くことだろう。

そして何より、お互いを深く尊敬し、理解し合おうとするふたりの漢の姿は、あまりに厳かで気高い。その姿に「大人しくない、大人じゃけぇ」という言葉がオーバーラップしていく。Ooochie Koochieの由来は、“遠いところと近いところ” “昔と今” “現在と将来”を意味する“おちこち”だという。ユニット結成で生まれた大きなケミストリーは、それぞれのソロ活動にも大いなる示唆を与えたことは間違いない。

奥田民生と吉川晃司。日本を代表するふたりのミュージシャンの“これまで”と“これから”にも想いを馳せながら、このドキュメンタリーをぜひチェックしよう。

PHOTO BY 平野タカシ

■番組情報

『2カ月連続！奥田民生×吉川晃司 Ooochie Koochie WOWOW Special』

※各放送・配信終了後からWOWOWオンデマンドにて1ヵ月間アーカイブ配信あり

◎WOWOWライブ／WOWOWオンデマンド『INVITATION／吉川晃司』

10/25（土）18:00～

※古舘伊知郎がナビゲーターを務めたWOWOW音楽レギュラー番組。記念すべき第1回の吉川晃司をアンコール放送・配信。コラボゲストには奥田民生が登場。2021年制作

出演：吉川晃司

番組ナビゲーター：古舘伊知郎

ゲストアーティスト：奥田民生、大黒摩季、後藤次利（Ba）、菊地英昭（Gu）

ミュージシャン：生形真一（Gu）、ウエノコウジ（Ba）、湊雅史（Dr）、ホッピー神山（Key）

◎WOWOWライブ／WOWOWオンデマンド『Ooochie Koochie ドキュメンタリー 奥田民生 × 吉川晃司 ～奇跡のユニット舞台裏～』

10/25（土）19:30～

※Ooochie Koochieの全国ツアーに密着したドキュメンタリー番組。広島公演の模様に加え、リハーサルや各公演の舞台裏、さらにインタビューも収録！

収録日：2025年7月12日

収録場所：広島・グリーンアリーナ広島 他

◎WOWOWプライム／WOWOWオンデマンド『Ooochie Koochie TOUR at 日本武道館』

11/22（土）21:00～

※奥田民生と吉川晃司によるユニット・Ooochie Koochieの日本武道館公演。共に時代を切り開いてきたレジェンドが武道館で再び伝説を刻む！

収録日：2025年9月11日、12日

収録場所：東京・日本武道館

