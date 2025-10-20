¡ØMBS¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óNEXT¡ÙÂè5´ü¤ÎÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼È¯É½¡¡´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÂçÀ¾É÷²í¡õ²¬ºêÉ·ÂÀÏº¤¬¿·ÅÐ¾ì¡Ú°ìÍ÷¡¦¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡MBS¥é¥¸¥ª¤Ç11·î¤«¤éÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡ØMBS¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óNEXT¡Ù¡Ê²Ð¡Á¶â¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬20Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿åÍË¤Ï¡Ø´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎMBS¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óNEXT¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÂçÀ¾É÷²í¤È²¬ºêÉ·ÂÀÏº¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤¬¡Ø¥ä¥ó¥Í¥¯¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥ä¥ó¥Í¥¯¡ÙÂè5´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ä¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¦¥Ô¡¼¥Ê¥Ä¡¢¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡¢¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¥ª¥Õ´ü´Ö¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥ä¥ó¥Í¥¯¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥ä¥ó¥¿¥ó¡Ù¤Î¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢2021Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡£º£²ó¤ÇÂè5´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¦¥Ô¡¼¥Ê¥Ä¡¢¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡¢¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬Âè4´ü¤«¤éÂ³Åê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÂçÀ¾¤È²¬ºê¤Ï¡¢º£´ü¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢²Ð¡Á¶âÍË¤ÎÌë¤ò¤Ë¤®¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£ÍËÆüÊÌ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¤ª¤¿¤è¤êÊç½¸¤â³«»Ï¡£ÈÖÁÈ¤Ï¥Ê¥¤¥¿¡¼¥ª¥Õ¤ÎÍèÇ¯3·îËö¤Þ¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¡£
¢£¡ØMBS¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óNEXT¡Ù
¢¨¿åÍËÆü¤Î¤ß¡Ø´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎMBS¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óNEXT¡Ù
Ëè½µ²Ð¡Á¶âÍË¡¡¸á¸å9»þ¡Á10»þ¡Ê2025Ç¯11·î4Æü¡Á2026Ç¯3·îËö¡Ë
²ÐÍË¡§¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¦¥Ô¡¼¥Ê¥Ä
¿åÍË¡§´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢ ÂçÀ¾É÷²í¡¦²¬ºêÉ·ÂÀÏº
ÌÚÍË¡§¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö
¶âÍË¡§¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó
¢£¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¦¥Ô¡¼¥Ê¥Ä ¥³¥á¥ó¥È
¥É¡¼¥Ê¥Ä
µîÇ¯1È¯ÌÜ¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¤µ¤ó¤Î»ö¤ò¥ª¡¼¥Þ¥¤¥Þ¥µ¥è¥·¤µ¤ó¤È³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿ËÍ¤¬3Ç¯ÌÜ¤Î¥ä¥ó¥Í¥¯¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!!º£Ç¯¤Ï°ì²ó¤â³ú¤Þ¤Ê¤¤»ö¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ªÊØ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤!!
¥Ô¡¼¥Ê¥Ä
¸åÀ¤¤Ë»Ä¤ë¥é¥¸¥ª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹!!!
¢£¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö ¥³¥á¥ó¥È
¼þÊ¿º²
ÀµÌ£¤ÎÏÃ¡¢º£Ç¯¤â¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óNEXT¤¢¤ê¤¬¤¿¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ë¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤¬Ã´Åö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª5´üÌÜ¤Î¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤Î¥ä¥ó¥Í¥¯¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡ª¡©À§Èó¼þÇÈ¿ô¥Ð¥Á¤Ã¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¼ªÆùÆëÀ÷¤Þ¤»¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!
¤¿¤«¤Î¤ê
º£Ç¯¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¥ä¥ó¥Í¥¯¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤ÆÌã¤¤¤Þ¤¹¡ª¤µ¤¹¤¬¤Ëº£´ü¤Ï¤â¤¦ÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈÓñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÐ¾ì¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ªÌÚÍËÆü¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£º£´ü¤â¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤ÊüÁ÷ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó ¥³¥á¥ó¥È
»³²¼¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¥´¥ê¥é
º£Ç¯¤â¥ä¥ó¥Í¥¯¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¤·¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹!!¼ã¤¤À¤Âå¤Î¿Í¤Ë¤âÀ¯¼£¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!!
¤Ù¡¼¤ä¤ó
¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡ªº£Ç¯¤â¥ä¥ó¥Í¥¯NEXT¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤¹¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ä¥ó¥Í¥¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ªÊØ¤êÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤óÂç¹¥¤¡ª
¢£´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢ ¥³¥á¥ó¥È
ÂçÀ¾É÷²í
¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ªÂçÀ¾É÷²í¤Ç¤¹¡ªº£²ó¡¢²¬ºêÉ·ÂÀÏº¤È°ì½ï¤Ë¿åÍËÆü¤Î¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óNEXT¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¯¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤¤¤í¤ó¤Ê´ë²è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ëè½µ¿åÍËÆü¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¸¥ª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªËÍ¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¤Ê¤É¤ò¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªÊØ¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª
²¬ºêÉ·ÂÀÏº
¿åÍËÆü¤Î¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óNEXT¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢²¬ºêÉ·ÂÀÏº¤Ç¤¹¡ªÂ¾¤ÎÍËÆü¤Ï·Ý¿Í¤ÎÊý¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëÃæ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎËÍ¤¿¤Á¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¿åÍËÆü¤Ï¡È¥¥é¥¥é¤Ý¤ä¤Ý¤ä¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ª¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ªÊØ¤ê¤òÍê¤ê¤Ë¡¢À¸ÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ª¤òÀº°ìÇÕ¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡ª¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¦¥Ô¡¼¥Ê¥Ä¤µ¤ó¡¢¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤µ¤ó¡¢¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤µ¤ó¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¿åÍËÆü¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¾¡¼¡¼¡¼!!!¤ªÊØ¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª
