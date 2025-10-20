櫻坂46浅井恋乃未、“美しさ”テーマで魅力全開グラビア 「BRODY賞」を受賞
櫻坂46の四期生・浅井恋乃未が、23日発売の『BRODY12月号』(白夜書房）に登場する。
【写真】圧巻の美少女！かわいさときれいさを兼ね備える浅井恋乃未
「BRODY賞」の受賞を記念して登場した浅井。「美しさ」をテーマに、複数のシチュエーションの撮影を実施。浅井の多面的な魅力を余すことなく堪能できるグラビアに仕上がっている。
インタビューでは、学生時代の思い出やオーディションの裏話、そして大切にしているアイテムについてなど、普段は語られない素顔が垣間見える内容となった。
なお、同誌の表紙・巻頭は日向坂46の五期生が務める。
