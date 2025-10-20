超特急・柏木悠、マフラーにぎゅっと包まれる 布を破る“ワイルド”姿も
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の柏木悠が、23日発売の雑誌『NAILEX』12月号（カエルム）に登場する。
【表紙カット】指先まですてき！こちらをまっすぐ見つめる鈴木凌
柏木は、メンズネイル連載に登場。世界が淡い色に包まれる刹那的な瞬間“マジックアワー”をテーマに、8ページにわたって、相反するシーンを表現する。マフラーにぎゅっと包まれた“エモい”姿と、布を破る“ワイルド”な姿が見られる。
さらに、11月29日からスタートする全国アリーナツアー『REAL？』に関する話や、20歳になった柏木が今感じることなども掲載する。
同号の表紙は、オーディション番組『timelesz project』に参加したアーティスト・鈴木凌が飾る。
