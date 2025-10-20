日向坂46五期生、“変革”ドキュメンタリー＆ロンググラビア 『BRODY』に10人全員集合
日向坂46の五期生が表紙巻頭を飾る『BRODY12月号』(23日発売／白夜書房）の誌面より、先行カットが公開された。
【写真】アップも強い！個性あふれる五期生グラビア
巻頭グラビアは「つながり」をテーマに撮影。公開された先行カットではそれぞれのメンバーが電話機を持つ様子が写っている。そのほかにも毛糸や糸電話、メガホンなどのアイテムを用いて五期生のつながりと絆を表現したグラビアが展開されている。
また、五期生の言葉をもとに構成した約1万7000字のロングドキュメンタリーを掲載。グループ加入時の知られざるエピソードや初ステージでの経験、そして11月からの開催が発表された「新参者」への思いを掘り下げる中で、10人それぞれの心の軌跡に迫った。加入から現在に至るまでの成長や葛藤を描き出した、“変革”ドキュメンタリーとなっている。
また、続くグラビアでは「BRODY賞」受賞を記念して日向坂46五期生・佐藤優羽が登場。白と黒の衣装をまとい、クールな姿を切り取ったグラビアは、佐藤の持つ儚（はかな）さと透明感を引き出している。インタビューでは、多趣味なことで知られる佐藤のパーソナリティを掘り下げたほか、グループ加入後の苦労を振り返り今後の活動に寄せる希望を語っている。
デビューから半年、グループの新たな歴史を紡ぐ世代として大きな期待と希望を寄せられている日向坂46五期生。進化を続ける10人の今が詰まった特集となっている。
【写真】アップも強い！個性あふれる五期生グラビア
巻頭グラビアは「つながり」をテーマに撮影。公開された先行カットではそれぞれのメンバーが電話機を持つ様子が写っている。そのほかにも毛糸や糸電話、メガホンなどのアイテムを用いて五期生のつながりと絆を表現したグラビアが展開されている。
また、五期生の言葉をもとに構成した約1万7000字のロングドキュメンタリーを掲載。グループ加入時の知られざるエピソードや初ステージでの経験、そして11月からの開催が発表された「新参者」への思いを掘り下げる中で、10人それぞれの心の軌跡に迫った。加入から現在に至るまでの成長や葛藤を描き出した、“変革”ドキュメンタリーとなっている。
デビューから半年、グループの新たな歴史を紡ぐ世代として大きな期待と希望を寄せられている日向坂46五期生。進化を続ける10人の今が詰まった特集となっている。