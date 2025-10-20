『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』来年4月アニメ化 ビジュアル＆PV、メインキャスト5人公開
テレビアニメ『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』が2026年4月より放送されることが発表された。あわせて、最新ビジュアル＆PVが公開され、メインキャスト5人が決定した。
【画像】豊満な胸元あらわに頬染めるエマリア
本作は、ある日突然別世界の草原へ転移してしまった高校生・真名部響生が、与えられた非戦闘職『鑑定士（仮）』のスキルを駆使して困難に立ち向かう、最強？で（仮）な異世界冒険ファンタジー。
最新ビジュアルでは、異世界の草原にたたずみ冒険への第一歩を踏み出すヒビキが印象的に描かれている。アニメ化決定PVでは、放送に先駆けて早くもアニメ映像の一部が見ることができる。
メインキャストは、主人公・真名部響生役を金元寿子、ヒロイン・エマリア役を伊藤静、クロード役を三宅健太、リリアン役をラマルファミッシェル立山、ヴェネ役を首藤志奈が担当する。
監督は星野真氏、シリーズ構成・脚本は清水恵氏、キャラクターデザインは大川美穂子氏と松本淑恵氏、アニメーション制作はスタジオフラッドが務める。
また、アニメ化を記念して、原作者のあてきち氏、原作イラスト担当のしがらき旭氏、漫画担当の武田充司氏からの祝福のコメントとイラストをはじめ、星野監督とメインキャスト5人からの意気込みコメントが公開された。
■コメント全文
▼真名部響生役：金元寿子
知らない世界に一人降り立ったヒビキが、マイペースかつ賑やかに、この世界に生きるさまざまな人??たちと出会っていきます！演じるにあたり、私もいろいろな挑戦をさせていただきました！どのようなアニメになっているのか、お楽しみに！
▼エマリア役：伊藤静
エルフのお姉さんエマリア役として、ヒビキとのやりとりなどなど楽しく演じさせていただきました！原作お読みいただいてる方はもしかしたら最初はちょっとびっくりするところもあるかもしれませんが(笑)、キャスト陣スタッフ陣共に全力で楽しんで取り組んでおりますのできっとお楽しみいただけるのではないかと思います！
▼クロード役：三宅健太
今回『鑑定士（仮）』にてクロードの声を担当させていただいております。全てはヒビキ様のため、ただひたすらヒビキ様のために戦います。守ります。叫びます。ふざけます。ふざけます。ふざけます。ふざけます。ふざけます。ふざけます。よろしくお願いします。
▼リリアン役：ラマルファミッシェル立山
リリアン役を演じさせていただきます、ラマルファ ミッシェル 立山です。原作を拝読し、かわいらしく素直で一生懸命にがんばるリリアンちゃんに魅了されてしまいました。回を重ねるごとにどんどん成長する姿を見て、私も頑張らなきゃ！と勇気をもらっております。役者の皆さまやスタッフさんのおかげで笑いの絶えない現場になっており、毎回楽しく肩肘張らずに収録に参加させていただきました。魅力的なキャラクターたち、仲間たちと成長していく姿、見どころ満載な作品です！ぜひぜひ、楽しく見てほしいです！
▼ヴェネ役：首藤志奈
ヴェネ役を担当させていただくことになりました。首藤志奈です。ヴェネは一見小さくてかわいい白猫ちゃんですが、偉大なる聖獣なんです。アフレコでは全力で叫び、ツッコみ、そしてたくさん食べました！(笑)魅力的なキャラクターたちが織りなす物語、ぜひ一緒に楽しんでいただけるとうれしいです！よろしくお願いします！
▼星野真監督
鑑定士（仮）ファンの皆様、お待たせしました！鑑定士（仮）を初めて知った皆様、お待たせしました！『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』アニメ化です！小説には小説の、漫画には漫画の良さがあるように、アニメならではの良さを追求して制作しているつもりです！どちらの皆様もお楽しみに！
▼あてきち
読者の皆様の応援、そしてアニメ制作に携わってくださった皆様のご尽力により素敵な機会に恵まれました。心より感謝申し上げます。原作をご存じの方にも初めての方にも、小説やコミックとは異なるアニメならではのヒビキたちの活躍を楽しんでいただけたらうれしいです。プロのこだわりって凄いですね。アニメ制作に関わる中で創作への新たな学びと楽しさを実感しています。アニメを通して、この気持ちを皆様へお届けできれば幸いです。
▼しがらき旭
『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』アニメ化、おめでとうございます！携わらせて頂いた作品のアニメ化という貴重な機会にてご一緒させて頂き、大変うれしくそしてありがたく思います。アフレコ拝見時に圧倒されるばかりでした声優様方の熱演と共に、アニメの世界で動く『鑑定士（仮）』のキャラクター達と物語が観られることをとても楽しみにしております。
▼武田充司
なんと『鑑定士（仮）』がアニメ化するそうですよ！アニメ化とはアニメ化するってことですよ!!動くヒビキやクロード、リリアン、ヴェネくんが見れる！もちろん推しのエマリアさんも！（ありがてぇ…！）アフレコを拝見させていただきましたが、非常にパワフルな収録で、すごかったです！皆様、是非是非お楽しみに!!!!
