「日経225ミニ」手口情報（20日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限1万9855枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月20日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万9855枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 19855( 17855)
ソシエテジェネラル証券 5106( 5106)
SBI証券 6502( 2974)
楽天証券 5448( 2348)
松井証券 781( 781)
三菱UFJeスマート 442( 366)
マネックス証券 332( 332)
フィリップ証券 274( 274)
日産証券 255( 255)
バークレイズ証券 192( 192)
ドイツ証券 154( 154)
インタラクティブ証券 43( 43)
岩井コスモ証券 42( 42)
JPモルガン証券 32( 32)
ゴールドマン証券 2000( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 283154( 283154)
ソシエテジェネラル証券 131687( 131687)
SBI証券 139801( 68981)
松井証券 39118( 39118)
楽天証券 80641( 38825)
バークレイズ証券 25732( 25732)
日産証券 14738( 14738)
サスケハナ・ホンコン 9674( 9674)
三菱UFJeスマート 15624( 9096)
マネックス証券 7707( 7707)
JPモルガン証券 4337( 4337)
ゴールドマン証券 3226( 3186)
ビーオブエー証券 3037( 3037)
フィリップ証券 2596( 2596)
みずほ証券 1578( 1578)
モルガンMUFG証券 1397( 1375)
野村証券 1243( 1243)
BNPパリバ証券 1135( 1135)
インタラクティブ証券 1020( 1020)
大和証券 884( 884)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 296( 296)
ABNクリアリン証券 266( 266)
フィリップ証券 68( 68)
SBI証券 85( 55)
三菱UFJeスマート 33( 25)
マネックス証券 16( 16)
楽天証券 43( 15)
JPモルガン証券 12( 12)
松井証券 8( 8)
ドイツ証券 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース