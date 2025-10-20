2年後のワールドカップで初のベスト4へ。世界を超えていこう！25日（土）に国立競技場で行われるラグビー日本代表の強化試合。W杯予選プールの組み分けで重要視される世界ランキングをあげるためにも、負けられない一戦となります。相手は、世界ランキング7位のオーストラリア。過去W杯優勝2回を誇り、日本は対戦成績0勝6敗と負け越している難敵です。

その大一番で攻守のキーマンとして期待されているのが、23年W杯日本代表ベン・ガンター選手です。2016年に来日し、2021年のオーストラリア戦で日本代表初出場を記録して以降、類い稀なパワーを誇る日本屈指のボールハンターとして活躍を続けています。「ネガティブな気持ちで過ごすと時間がもったいない。いつもポジティブでハッピーなエネルギーをもたらしたい」と陽気で穏やかな性格の持ち主ですが、試合となると性格は一変。自身でも「試合中は巨大で恐ろしいモンスター」だと話します。

武器は「ディフェンスで大きな存在感を発揮すること。ターンオーバーや強烈なタックルで試合の流れを変えられる」ことだと力強く語るベン・ガンター選手。オーストラリア戦に向けては「チャンスをくれた日本に恩返しをするいい機会。応援に来てくれる人々、そして世界に勇敢な姿を見せたい。何が起きたとしても、試合では日本のために戦います」と決意を語りました。

注目の一戦は、今月25日（土）東京・国立競技場で午後2時50分キックオフです。