「日経225ミニ」手口情報（20日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限1万9372枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月20日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万9372枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 19372( 18872)
ソシエテジェネラル証券 11714( 11214)
SBI証券 4496( 1914)
楽天証券 3669( 1411)
松井証券 726( 726)
三菱UFJeスマート 780( 716)
マネックス証券 233( 233)
日産証券 207( 207)
インタラクティブ証券 149( 149)
フィリップ証券 112( 112)
バークレイズ証券 100( 100)
JPモルガン証券 50( 50)
岩井コスモ証券 47( 47)
東海東京証券 37( 37)
光世証券 30( 30)
ドイツ証券 20( 20)
立花証券 10( 10)
野村証券 5( 5)
共和証券 4( 4)
豊証券 3( 3)
UBS証券 1000( 0)
BNPパリバ証券 1000( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 247045( 247045)
ソシエテジェネラル証券 154709( 154709)
バークレイズ証券 42946( 42946)
SBI証券 88326( 39673)
松井証券 31314( 31314)
サスケハナ・ホンコン 23776( 23776)
楽天証券 45680( 23208)
日産証券 15426( 15426)
JPモルガン証券 11805( 11805)
モルガンMUFG証券 9570( 9080)
ビーオブエー証券 8613( 8613)
BNPパリバ証券 6945( 6945)
野村証券 6819( 6692)
三菱UFJeスマート 11608( 6574)
マネックス証券 5055( 5055)
インタラクティブ証券 3980( 3980)
ゴールドマン証券 3366( 3332)
ドイツ証券 2275( 2275)
みずほ証券 2122( 2119)
フィリップ証券 2077( 2077)
大和証券 71( 0)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 483( 483)
ABNクリアリン証券 480( 480)
松井証券 100( 100)
フィリップ証券 67( 67)
楽天証券 99( 61)
SBI証券 115( 57)
マネックス証券 21( 21)
三菱UFJeスマート 31( 15)
ドイツ証券 8( 8)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース