　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月20日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5341枚だった。


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 15341(　 15341)
ソシエテジェネラル証券　　　　8255(　　8255)
バークレイズ証券　　　　　　　2075(　　2075)
JPモルガン証券　　　　　　　　1477(　　1477)
サスケハナ・ホンコン　　　　　1286(　　1286)
ビーオブエー証券　　　　　　　1192(　　1192)
ゴールドマン証券　　　　　　　1114(　　1084)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 646(　　 646)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 528(　　 528)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 453(　　 377)
日産証券　　　　　　　　　　　 321(　　 321)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 264(　　 264)
野村証券　　　　　　　　　　　 211(　　 211)
シティグループ証券　　　　　　 167(　　 167)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　65(　　　65)
インタラクティブ証券　　　　　　49(　　　49)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　39(　　　31)
松井証券　　　　　　　　　　　　19(　　　19)
光世証券　　　　　　　　　　　　17(　　　17)
みずほ証券　　　　　　　　　　　16(　　　16)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース