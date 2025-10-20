自民党と日本維新の会の連立政権合意文書の全容が、日本テレビの取材で判明しました。両党は、午後6時から党首会談を行い、連立の合意文書に署名します。

両党の連立の合意文書では、冒頭で、両党が連立を組む判断に至った理由について、「立場を乗り越えて安定した政権を作り上げ『日本再起』を図ることが何より重要」との判断から、「『日本の底力』を信じ、全面的に協力し合うことを決断した」としています。

その上で、合意書の内容を実現するため、「総理大臣指名選挙の連携に基づく協力を誓い、連立政権を樹立する」と明記しました。

主な合意文書の中身は、下記の通りです。

【経済政策】

まず、経済対策として、「食料品に限った消費税ゼロ％」については「2年間に限り消費税の対象としないことも視野に、法制化の検討を行う」としています。

また、夏の参議院選挙の争点にもなった、物価高対策として与党が掲げた「2万円給付」については、「行わないものとする」としています。

また、「給付付き税額控除の導入」については「早急に制度設計をすすめ、その実現を図る」としています。

【企業・団体献金の規制強化】

焦点のひとつだった企業・団体献金の規制については、自民党は「禁止より公開」、維新は「完全廃止」を主張してきて、「課題意識は共有しつつも、現時点で最終結論を得るまでに至っていない」と、現状認識が盛り込まれました。

その上で、企業団体からの献金や受け手の規制、金額の上限規制などを含めた政党の資金調達のあり方について議論する協議体をあすから始まる臨時国会中に設置し、第三者委員会でも検討を加え、再来年9月の「高市総裁の任期中に結論を得る」としています。

【議員定数の削減】

また、議員定数の削減については、「1割を目標に衆議院議員定数を削減するため、臨時国会において議員立法案を提出し、成立を目指す」としています。

【副首都構想】

維新が目玉政策のひとつとして掲げている「副首都構想」については、臨時国会中に両党による協議体を設置した上で、「早急に検討を行い、来年の通常国会で法案を成立させる」と明記されました。

【社会保障政策】

社会保障政策については、OTC類似薬など自己負担の見直しなどをすすめるとともに、「社会保障全体の改革を推進することで、現役世代の保険料率の上昇を止め、引き下げていくことを目指す」としています。

その上で、社会保障関係費の急激な増加への危機感と、現役世代への過度な負担上昇への問題意識から、「社会保障改革に関する両党の協議体を定期開催する」としています。

【憲法】

憲法改正については、緊急事態条項について、改正を実現すべく、あすからはじまる臨時国会中に、「両党の条文起草協議会を設置し、来年度中に条文案の国会提出を目指す」としてます。

【インテリジェンス政策】

インテリジェンス政策としては、スパイ防止関連法制について、ことし検討を始めて、「速やかに法案を策定し、成立させる」としています。

【外国人政策】

一方、外国人政策をめぐっては、「ルールや法律を守れない外国人に対しては厳しく対応することが、日本社会になじみ貢献している外国人にとっても重要」という考え方に基づき、「内閣の司令塔機能を強化し担当大臣を置く」ことを打ち出しました。