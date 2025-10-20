「日経225先物」手口情報（20日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万8059枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月20日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万8059枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18059( 17474)
ソシエテジェネラル証券 6922( 6458)
SBI証券 8089( 5443)
バークレイズ証券 2188( 2153)
サスケハナ・ホンコン 2018( 2018)
松井証券 1083( 1083)
JPモルガン証券 1003( 1000)
日産証券 797( 797)
楽天証券 1197( 691)
ゴールドマン証券 1180( 573)
モルガンMUFG証券 590( 555)
ビーオブエー証券 467( 411)
フィリップ証券 295( 295)
UBS証券 280( 280)
三菱UFJeスマート 389( 279)
BNPパリバ証券 202( 199)
マネックス証券 176( 176)
みずほ証券 170( 170)
野村証券 135( 135)
インタラクティブ証券 113( 113)
SMBC日興証券 50( 0)
大和証券 48( 0)
シティグループ証券 40( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 170( 170)
ABNクリアリン証券 113( 113)
バークレイズ証券 32( 32)
松井証券 19( 19)
SBI証券 22( 18)
日産証券 18( 18)
楽天証券 19( 11)
JPモルガン証券 8( 8)
フィリップ証券 6( 6)
マネックス証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 6( 4)
光世証券 2( 2)
ドイツ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
