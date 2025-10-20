元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が20日、カンテレ「旬感LIVE とてたてっ！」（月〜金曜後1・50）に出演。自民党と日本維新の会が連立政権を組みことに対して言及した。

番組では大阪の街中でアンケートを取り、連立に関して「期待できる」59人、「期待できない」41人と紹介した。思ったよりも支持率が低いことが話題となり、橋下氏が「大阪の人たちは本当に冷静で」と切り出した。

「全国的なアンケートになると維新と自民の期待値が高い。7割ぐらいになる。なぜ、大阪でこうなるかというと、大阪は“自民党みたいな政治はダメだ”といって、維新ができたんです。これ一緒になったら、前の大阪の自民党政治に戻るの？ということで不安になられる」と、市民の心境を推測した。

「だから維新としては、連立で一緒に日本の政治を動かしていくんだけど、ずっと言っていた“飲み食い”とか、金の使い方とか。これから自民党と一緒になった時に、維新の国会議員は永田町に行って自民党と同じことをやり始めちゃった。でも、吉村さんが代表になって“飲み食い”もルールを作り、金の扱いを厳しくやっていこう、となって今はストイックな集団になった」と、『政治とカネ』がカギを握ると解説していた。

また、大阪の自民党の支持者の中にも、日本維新の会との連立に反対の意見もある。