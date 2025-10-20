大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンが20日（月）、開幕節のチケットが完売したことをクラブ公式サイトで発表した。

大阪Ｂの開幕節は、10月24日（金）と25日（土）に神戸市のGLION ARENA KOBEにて開催されるサントリーサンバーズ大阪とのホーム戦。会場は2025年4月に誕生し、最大1万人規模収容の大型のアリーナとなっている。

その開幕節のチケットが、追加席を含めて両日ともに完売。そのため、今後はチケットV公式リセールで出品された座席のみ購入が可能となる。

なお、24日（金）のGAME1は19:10試合開始で、『J SPORTSオンデマンド』、『Free Live Game!』の配信の他、『NHK BS』や『フジテレビNEXT』でも放送される。25日（土）は19:05試合開始で、『J SPORTSオンデマンド』と『フジテレビNEXT』で配信予定だ。

いよいよ開幕する2025-26シーズンのSVリーグ男子。昨季リーグ王者であるサントリーとの対戦、ホームの大阪Ｂは満員の会場でどんな戦いを見せてくれるのか、期待がかかる。