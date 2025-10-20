タレントの松居直美が19日に自身のアメブロを更新。ジムでのトレーニングの様子や“100歳のおばあちゃん”との出会いについてつづった。

【映像】松居直美、Y字バランスで体をほぐす様子

松居は「ジムと100歳のおばあちゃん」というタイトルでブログを更新。「今朝はもうとにかく日焼け止めだけ塗って家を出てジムに行きました。まずはとにかく背中のストレッチです。腕と肩をトレーニングして背中もほんの少し。スクワットをしてから、有酸素運動をして閉めました」（原文ママ）と報告し、トレーニング中の写真を複数枚披露した。

続けて「帰る時にバスを待っていたらおばあちゃんがお隣にきました。話していたらなんとそのおばあちゃん100歳だということでした。どうしてそんなにお元気なのか聞いたら詩吟を30年しているとのことでした」と“100歳のおばあちゃん”との出会いについても明かした。

おばあちゃんの印象については「ものすごく声に張りがあり、姿勢も綺麗でした」と述べている。

松居は「100歳の方とお話しができたなんて、とても有難いことだと思いました。『あなたはご主人と暮らしてるの？』と聞かれたので『いえ、1人です』と言ったら『あなた、本当はいるでしょ？』と言われました。『いないです』と言って、2人で笑いました」とおばあちゃんとのやりとりも明かし、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「直美ちゃんのスタイル素敵ですね〜」「健康が1番、元気が1番」「人生100年時代健康で長生きしたいですね」「トレーニング中の直美さんかっこいい〜」などのコメントが寄せられている。