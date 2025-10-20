20日、歌手でタレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新。朝から双子をワンオペで育児をしていることを明かしています。

【写真を見る】【 中川翔子 】 双子ワンオペ育児奮闘 「抱っこするとすごく顔を見つめるようになった感じ」と成長を明かす





中川さんは、「起きてるけどなぜだかずっと 2人ともおとなしく泣かずごきげんで助かってます」と、コメント。

この投稿から、平穏な日常を送っているかと思いきや、「ミルクは順番」「うんちいっぱいしました」「たまに搾乳。」「抱っこも交互に。」と、忙しく双子の育児を行っている中川さん。「なんだか抱っこするとすごく顔を見つめるようになった感じ」「ママってわかるかなぁ？」と、双子の成長を喜んでいる様子です。









また、「入院中、うまれる前日のお腹。」と、出産前の自身が映る動画を公開すると、「もはや懐かしいです」「そりゃこの2人が入ってたんだし大きくなるよねぇ」「色々まだ想像つかなかったなこのとき。」「怖かったし。」としみじみ。









続けて、中川さんは、「みなさん産前産後でどんなふうに人生、感覚、意識、変わりましたか？」と、フォロワーに呼びかけ。



これに対し、ファンからは、「本当に自分の分身だなぁとしみじみ思います笑」、「自分の家族を大切に思うと同時に、周りのファミリーの幸せまで祈るようになりました。」、「いろいろ優先順位も価値観も自ずと変わりました。産んで本当に良かった。」、「産んでからは肝が据わったというか、『母ちゃんに任せろ！』ってやたら強気になりました」などのコメントが寄せられています。







