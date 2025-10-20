関西ジュニア・大西風雅＆岡崎彪太郎が初登場「MBSヤングタウンNEXT」第5期パーソナリティ発表【コメント】
【モデルプレス＝2025/10/20】MBSラジオ「MBSヤングタウンNEXT」の第5期（毎週火〜金曜 21時〜22時※2025年11月4日〜2026年3月末）が、11月4日よりスタート。各曜日のパーソナリティが発表され、関西ジュニアの大西風雅と岡崎彪太郎（ ※「崎」は正式には「たつさき」）が初登場することがわかった。
プロ野球のナイターオフ期間に放送される「MBSヤングタウンNEXT」は、同局「ヤンタン」の次世代を担うパーソナリティを発掘、育成する番組で2021年に誕生。今回で第5期を迎える。
ドーナツ・ピーナツ、ツートライブ、豪快キャプテンは第4期からの続投、関西ジュニアの大西と岡崎は今期新たに登場し、火曜〜金曜日の夜をそれぞれにぎやかに彩る。あわせて、曜日別コーナーのおたより募集も開始される。番組はナイターオフの2026年3月末まで放送予定となっている。
パーソナリティ決定にあたり、大西は「岡崎彪太郎と一緒に水曜日のヤングタウンNEXTを担当させていただきます。ラジオを聴くのが大好きなのでお話をいただいたときは本当に嬉しかったです！」と喜びをコメント。岡崎も「他の曜日は芸人の方がパーソナリティを務める中でアイドルの僕たちが担当する水曜日は“キラキラぽやぽや”しているラジオを皆さんにお届けしたいなと思っています」と話し、「皆さんからのお便りを頼りに、生放送のラジオを精一杯、盛り上げます！」と意気込んだ。（modelpress編集部）
【ドーナツ】
去年1発目の生放送でオーイシマサヨシさんの事をオーマイマサヨシさんと噛んでしまった僕が3年目のヤンネクをやらせてもらう事になりました！！今年は一回も噛まない事を目標に頑張りますのでいっぱい聞いていっぱいお便りください！！
【ピーナツ】
後世に残るラジオになります！！！
【周平魂】
正味の話、今年もヤングタウンNEXTありがたすぎることにツートライブが担当させてもらうことになりました！5期目のツートライブのヤンネクは果たしてどんなニュアンスになるのか！？是非周波数バチっと合わせて耳肉馴染ませにきてください！！
【たかのり】
今年ももちろんありがたい事にヤンネクに登場させて貰います！さすがに今期はもう登場しないのではないのかと囁かれておりましたが、登場出来ました！木曜日に登場させて貰います。今期もリスナーの皆さんと一緒に楽しい放送作っていきましょう！
【山下ギャンブルゴリラ】
今年もヤンネクをやらせていただけるということで大変光栄ですしめちゃくちゃ嬉しいです！！若い世代の人にも政治に興味を持ってもらえるように頑張ります！！
【べーやん】
お疲れ様です！今年もヤンネクNEXTの季節になりました！短い期間ですがみんなでヤンネクを盛り上げましょう！いっぱいお便り送ってください！リスナーさん大好き！
【大西風雅】
はじめまして！大西風雅です！今回、岡崎彪太郎と一緒に水曜日のヤングタウンNEXTを担当させていただきます。ラジオを聴くのが大好きなのでお話をいただいたときは本当に嬉しかったです！いろんな企画を考えていて、毎週水曜日が楽しみになるようなラジオにするのでぜひ聴いてください！僕個人としては、自分の趣味・特技などをリスナーの皆さんにお伝えできたらなと思っています。たくさんのお便りお待ちしてます！
【岡崎彪太郎】
水曜日のヤングタウンNEXTを担当させていただきます、岡崎彪太郎です！他の曜日は芸人の方がパーソナリティを務める中でアイドルの僕たちが担当する水曜日は“キラキラぽやぽや”しているラジオを皆さんにお届けしたいなと思っています。皆さんからのお便りを頼りに、生放送のラジオを精一杯、盛り上げます！ドーナツ・ピーナツさん、ツートライブさん、豪快キャプテンさんに負けないくらい水曜日を盛り上げるぞーーー！！！お便りお待ちしてます！
