こう着ればいいのか！【グローバルワーク】真似するだけでOK！「垢抜けシャツコーデ」

オンにもオフにも使いやすく、秋の即戦力になってくれるシャツ。でも、おしゃれな着こなし方が分からない……という人は、おしゃれスタッフさんのコーデをお手本にしてみて。トレンド感のあるレイヤードや腰巻きスタイルなど、今回は【グローバルワーク】のシャツを使った、周りと差がつきそうなコーデを紹介します。

セーターと重ね着して秋ムードにシフト

【グローバルワーク】「365日マイスタイルシャツ」\2,990（税込）

爽やかで好印象が狙えるストライプ柄のシャツ。秋コーデに取り入れるなら、一枚ではもちろんレイヤードスタイルもおすすめです。スタッフさんのようにセーターから襟や裾、袖口を見せる着こなしはこなれ感を醸し出せそう。ストンと落ちる美シルエットのパンツを合わせれば、オフィスカジュアルにも対応。差し色として赤のバッグをプラスすれば、一気におしゃれ度UP。

シャツの腰巻きスタイルでこなれ感アップ

【グローバルワーク】「イージーケアコーデュロイシャツ」\4,990（税込）、「チェックシャツ長袖」\4,490（税込）

あたたかみのある素材感で、秋ムードを盛り上げるコーデュロイシャツ。ゆとりがあり、羽織りとしても着られそうです。甘めのフレアスカートも、コーデュロイシャツとのスタイリングなら程よくカジュアルに落とし込めそう。チェック柄のシャツを腰巻きすれば、アクセントになってくれます。

