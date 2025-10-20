母「あの人はやめなさい」焦って結婚した私を待っていたのは、母が断言した通りの『未来』だった

筆者の友人・智子さん(仮名)が30代のとき。母親が猛反対した相手と結婚した後、残念な結果に……。母の洞察力を知ることとなるのです。

母の強い違和感

人生経験から得た洞察力。母の言葉を信じていれば……と後悔しているのだとか。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2022年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：トコロてん

FTNコラムニスト：神野まみ

フリーランスのWEBライター・コラムニスト。地域情報誌や女性向けWEBメディアでの執筆経験を活かし、医療・健康、人間関係のコラム、マーケティングなど幅広い分野で活動している。家族やママ友のトラブル経験を原点とし、「誰にも言えない本音を届けたい」という想いで執筆を開始。実体験をもとにしたフィールドワークやヒアリング、SNSや専門家取材、公的機関の情報などを通じて信頼性の高い情報源からリアルな声を集めている。女性向けメディアで連載や寄稿を行い、noteでは実話をもとにしたコラムやストーリーを発信中。