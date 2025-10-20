ÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¡¢ÎÏ»Î¤Þ¤µ¤«¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤¬ÂçÈ¿¶Á¡¡¡Ö¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤ï¡×±Ñ¹ñ¤¬Îº
ÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö19Æü¡¢Àé½©³Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ï¢Æü±Ñ¹ñ¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÎÏ»Î¤¿¤Á¡£æÆ±î¤¬½±¤ï¤ì¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤Ë¡¢±Ñ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìë¤Î¥í¥ó¥É¥ó³¹Ï©¤ò¡¢ÀÖ¤¤Íá°á»Ñ¤ÎæÆ±î¤¬ÎÐ¿§¤ÎÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤òÁæ¤¤¤Ç¿Ê¤à¡£¾Ð´é¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢¼þ°Ï¤ÎÄÌ¹Ô¿Í¤ä¥Õ¥¡¥ó¤È³Ú¤·¤²¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹ÍÍ»Ò¤¬°õ¾ÝÅª¡£°Û¹ñ¤Ç¤Î¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿°ÜÆ°¥·¡¼¥ó¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖBBC¡×¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌçX¤¬¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£Ê¸ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌÇÂ¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡¡¥È¥Ó¥¶¥ë¡Ê¤Þ¤¿¤ÎÌ¾¤ò¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥â¥ó¥¡¼¡Ë¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Î¸ø±é¸å¤Ë¥Ð¥¹¤òÆ¨¤·¡¢¼«Å¾¼Ö¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î½ÐÍè»ö¤ò¾Ò²ð¡£µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ï15Ëü·ïÉ½¼¨¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÈ¿¶Á¤È¤Ê¤ê¡¢±Ñ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤ï¡Ä¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡ÖÁêËÐ¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ËÁêËÐ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤À¡×¡ÖHahahahaha¡×¤È¾Ð¤¤¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Ï34Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¡£æÆ±î¤Ï¼ì·®¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë