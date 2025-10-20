ÄáÉÓ¡¢¶¦±é¤Î¸µ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Î¡È¿ÈÄ¹º¹¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÆ¬°ì¤Ä¡¢È´¤½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤©¡Á¡ª¡×
¡¡¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë·ª¸¶·Ã¡Ê41¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£NHKÁí¹ç ¡ØÄáÉÓ¤Î²ÈÂ²¤Ë´¥ÇÕ¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË ¸å7¡§57¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢»Ê²ñ¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê73¡Ë¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆ¬°ì¤Ä¡¢È´¤½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤©¡Á¡ª¡×¡È¿ÈÄ¹º¹¡ÉºÝÎ©¤Ä2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡õ·ª¸¶·Ã
¡¡·ª¸¶¤Ï¡ÖÄáÉÓ¤µ¤ó¤ÈËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ ÄáÉÓ¤µ¤ó¤â¡¢½Ð°©¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤â¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¡ÄÁ´¤Æ¤¬²¹¤«¤¯¤Æ¤¤¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿ ´¶¼Õ¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸ø¾Î170¥»¥ó¥Á¤ÎÄáÉÓ¤È187¥»¥ó¥Á¤Î·ª¸¶¤Î¡È¿ÈÄ¹º¹¡É¤¬ºÝÎ©¤Ä¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÄáÉÓ¤µ¤óÄ¶¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡£»ä¤â¤³¤ó¤ÊÄ¹¿ÈÈþ½÷¤Ë´Å¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÆ¬°ì¤Ä¡¢È´¤½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤©¡Á¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª°áÁõ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»Õ¾¢¤¨¤¨¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÈÄáÉÓ»Õ¾¢¤Î¿ÈÄ¹º¹ ¥¹¥´¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡ÖÄáÉÓ¤Î²ÈÂ²¤Ë´¥ÇÕ¡¢ÆÑ¾®ËÒ¤Ë¤Ï12Ç¯°ÌÁ°¤Ë¤âÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â·Ã¤µ¤ó¤Î¹â¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÄáÉÓ¤µ¤ó¤¬¡¢¾®¤µ¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¤¤¤¤¾Ð´é¡£°áÁõ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª·ª¸¶¤Î½Ð±é²ó¤ÏÁ°ÊÔ¤¬20Æü¡¢¸åÊÔ¤¬27Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
