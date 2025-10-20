賞金総額2億円のビッグトーナメント「NOBUTA GROUPマスターズGCレディース」は23日から4日間、兵庫県のマスターズゴルフ倶楽部で開催される。

米ツアーを主戦場とする国内ツアー6勝の西村優菜（25＝スターツ）は20日、イン9ホールを回って調整した。

「プロ生活の中で1番苦しい1年だった」。米ツアー本格参戦3年目の今季は20試合で予選落ち13試合。トップ10入りが1度もなくポイントランク127位に低迷。出場の可能性があるのはあと1試合。80位以内のフルシード、100位以内の準シード確保も厳しい状況に置かれている。アジアシリーズは出場権がないため「予選会に向けていい3週間にしたい」と前週から国内ツアー3連戦に挑んでいる。

大阪府堺市出身の西村は「久々の関西の大会なのでちょっと楽しみ」と話す。昨年のTOTOジャパンクラシック以来約1年ぶりの地元関西でのプレーだけにモチベーションは高い。

大好きな阪神の快進撃も励みになっている。クライマックスシリーズをテレビ観戦しており「先週はたっぷり楽しませてもらいました。藤川監督になってガラッと雰囲気が変わっていて面白かった。日本シリーズも楽しみ」と声を弾ませた。

この大会では22年には4位と上位に入っておりコースとの相性も良い。「4日間しっかりプレーして、上位で終われたら嬉しい」。浮上のきっかけつかむつもりだ。