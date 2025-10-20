貴重な文化財などを展示する秋田市・千秋公園の「佐竹史料館」が今週土曜日にリニューアルオープンします。



20日、一足先に報道機関に公開されました。



今後クルーズ船の観光客なども含めて千秋公園を利用する人たちにも立ち寄ってもらい来館者を増やしたい考えです。



秋田市の千秋公園の一角にある「佐竹史料館」です。



建て替えによる、全面リニューアルオープンを今週土曜日に控え、20日報道機関に公開されました。





1958年6月に秋田市美術館として開館し、1990年からは「佐竹史料館」として運営してきました。江戸時代から秋田を治めてきた藩主・佐竹氏と秋田藩の史料を展示する“歴史博物館”として親しまれてきました。建築から60年以上が経過した上、展示スペースなどが手狭になってきたため、おととし解体されました。田村修アナウンサー「私も、久しく佐竹史料館訪れていませんでしたが、もう完全に別物になりましたね。広くなりましたし、綺麗になりましたし、天井も高くなりました。そしてなによりも時代なんですかね、プロジェクションマッピングが、私たちを出迎えてくれています」デジタル技術も活用し、新しい視点で歴史を学べる施設に生まれ変わりました。秋田藩は江戸時代、佐竹義宣初代藩主をはじめ12代に渡って佐竹氏が治めていました。その佐竹氏や秋田藩にまつわる歴史の史料が引き続き展示されます。入札の中止や、資材高騰での工事期間の延長などで、当初の予定から半年あまりオープンが遅れたものの、ようやく開館を迎えます。これまでと比べると展示室の広さが2.6倍に。展示物の数は約90点と3倍に増えています。秋田市が所有する3,400点以上の収蔵物から定期的に展示を変えながら多くの品を見てもらいたい考えです。伊藤武士事務長「佐竹氏の治世の中でですね、例えば、農業もそうですし、林業もそうですし、鉱山開発もそうですけど、その時代の歴代藩主の取り組みっていうのが現在の秋田のですね、礎になってる部分ていうのがございますので」「その点を知っていただいて、今に至る歴史っていうのをまた理解していただければなということでございます」今の秋田の礎を築いた佐竹氏。各種史料はデジタル化され、モニターで細部まで確認することもできるようになりました。また建て替えで2階建てとなり、屋外の展望テラスでは休憩場所としてだけではなくイベントなどにも活用される予定です。クルーズ船の観光客などにも立ち寄ってもらい、これまで最も多かった年間の利用者数、約1万7,000人を大きく上回る年間4万8,000人の利用を目標にしています。リニューアルした佐竹史料館は今週土曜日25日から一般公開されます。