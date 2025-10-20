元AKB48でタレントの小嶋陽菜（37）が、自身のXに休日のひとこまを投稿して話題になっている。

【写真あり】「おしゃれなの？」小嶋陽菜の休日スタイル

「現在はタレントやモデルとして活躍する傍ら、アパレルブランド運営会社heart relationの社長をつとめ、経営でも手腕を振るっている小嶋さん。ブランドはZ世代などの女性に人気で、小嶋さんがSNSなどでVlogやファッションを投稿するたびに注目を集めています」（ファッション誌ライター）

マルセイユを旅する小嶋陽菜

自身のYouTubeチャンネル『HARUNA KOJIMA's cat nap』でもたくさんのVlogやコーディネートの動画をアップしている小嶋。9月20日には、南フランスのマルセイユを旅する優雅なVlogを公開している。

おいしそうな料理や訪れてみたかったという海辺の美しいホテルなどを紹介していたが、そんな中でも目を引くのが小嶋の抜群のスタイル。シンプルなTシャツや清楚なワンピースに加え、赤いビキニやショートパンツ姿がアップされ、《動く写真集すぎる……》《スタイルが神！》といった小嶋の美貌を絶賛するコメントがあふれていた。

「10月10日には、『【着回し】最新10コーデ 購入品も紹介【秋冬トレンド】』と題した動画をアップ。自身のアパレルブランドHer lip toから発売されているアウターをメインにしたコーディネートを紹介しています。今年のトレンドであるブークレ素材の白のショート丈アウターには、ボウタイブラウスとショートパンツを組み合わせてスッキリと軽く見せる工夫をアドバイス。

他にも上品なベージュのスタジャンにはマーメイドスカートを、全身白のパンツコーデにはキャメルのリバーコートを合わせるなど、大人っぽくもありながら女性らしさが際立つ、お洒落で素敵なコーディネートを披露しています」（前出・ファッション誌ライター）

ラーメン山岡家と涼宮ハルヒと小嶋陽菜

魅力的なコーディネートを発信する小嶋だが、今回注目を集めたのは10月19日にXに投稿された一風変わったファッションだ。《休日ラーメン》のコメントと共にアップされた写真には、ラーメンを食べたことを報告するピース姿の小嶋が。ジーパンにノーカラージャケットと一見普通に見える服装だが、ジャケットの中に着ていたのは“涼宮ハルヒ”がプリントされたTシャツ。涼宮ハルヒは、2006年にアニメ化された人気のライトノベルのキャラクターだ。

ファッションリーダーである小嶋がアニメキャラのTシャツを着ていたことに驚いた人も多かったようで、

《ハルヒTシャツでラーメンなんて、社長意外すぎる！》

《ハルヒに突っ込むべきか山岡家にさわるべきか…》

《ハルヒのTシャツが気になります！》

といったコメントが続出した。

どんなファッションでもかっこよく着こなしてしまう小嶋。これからもバラエティに富んだコーディネートでみんなを楽しませてほしい。