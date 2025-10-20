◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）＝２０日、栗東トレセン

ヤマニンブークリエ（牡３歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キタサンブラック）が本格化してきている。１週前は栗東・ＣＷコースで６ハロン７８秒９の好時計をマークした。ラスト２ハロンも１１秒５―１１秒８と勢いは衰えなかった。

前走のセントライト記念は皐月賞馬ミュージアムマイルの２着だった。最後は勝ち馬に差されたが、上がり３ハロンの脚はともに３４秒４と決め手勝負では負けてはいなかった。ともに４コーナーを６番手で通過し直線へ。ヤマニンブークリエは内から馬群をさばき、ミュージアムマイルは進路を外に取った。勝ち馬はスムーズだったが、ヤマニンブークリエは前の２頭の間が開かなかった。ようやく加速したのは残り１５０メートルあたりからだっただけに、内容のあるレースぶりだった。

過去を見ればヤマニンブークリエの成長具合がわかる。２歳時の黄菊賞ではのちの皐月賞馬に３馬身離されたが、前走では３分の４馬身差と着実に力を付けている。松永幹調教師は「競馬の内容がいいですね。状態は前走より全然いいですよ。最近は上手に走っているし、馬込みで脚をためられれば」と期待感を示した。