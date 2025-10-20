２０日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、学歴を偽ったと指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長が市議会を解散したことに伴う同市議選が１９日に投開票され、田久保市長に対する不信任決議に賛成した前議員１８人全員が当選。新議会で２度目の不信任決議案が可決される見通しとなり、田久保市長の失職が濃厚な状況になっていることを報じた。

宮根誠司キャスターは「昨日、私、フジテレビの番組に田久保市長、生出演していただいたんですが、結局、卒業証書については明確な答えがいただけませんでした」と苦笑。

続けて「結局、市議選の争点は田久保市政の継続の是非ということで。（市長は）投票率が上がったのはいいけど、もう少し、政策論争になったらいいなとおっしゃいましたけど、田久保さんの進退の選挙になるって分かってて議会を解散されてるわけじゃないですか？」と聞かれたコメンテーターで出演の俳優・梅沢富美男は「そうですよね。結果は分かっていて、そういうことが平気でできちゃうというか…」とポツリ。「しかし、すごいな、この人は」としみじみつぶやいていた。