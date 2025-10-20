◇女子ゴルフツアー NOBUTA GROUPマスターズGCレディース練習日（2025年10月20日 マスターズGC＝6562ヤード、パー72）

ルーキーの青木香奈子（25＝マイナビ）は4試合ぶりにレギュラーツアーに参戦する。この日は9ホールを回って調整を行い、「まずは4日間回りきりたい。1つ2つでも少しずつアンダーを積み上げていきたい」と意気込みを語った。

リランキングを突破できず、現在は下部ツアーを主戦場とする。2週前のSky レディースABC杯は34位、前週のECCレディースは25位に終わったが、「ショットが荒れてた分、アプローチが練習になったのでケガの功名みたいな感じで良かったのかな。アプローチとかいろんな番手を使ったりとか、ステップでしか試せないこともできたので、良かった」と前向きに話した。

今季のレギュラーツアーは主催者推薦で出場する今大会が最後になる見込み。「ありがたい機会をいただけた。来年に向けて、秋のセッティングがどんな感じかなっていうのも知りたかったですし、次につながる大きなステップになれば」と見据えた。