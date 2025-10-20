◆プロボクシング ▽ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋スーパーミドル級（７６・２キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 王者ユン・ドクノ―挑戦者・森脇唯人（１２月１８日、東京・後楽園ホール）

１２月１８日に東京・後楽園ホールで開催される「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ ＰＨＯＥＮＩＸ ＢＡＴＴＬＥ １４６」の対戦カード発表会見が２０日、都内で行われた。

メインイベントのＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋スーパーミドル級タイトルマッチ１０回戦では、東京五輪ミドル級日本代表で東洋太平洋スーパーミドル級４位、ＷＢＯアジアパシフィック同級１５位の森脇唯人（２９）＝ワールドスポーツ＝が、ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋同級王者のユン・ドクノ（３０）＝韓国＝に挑戦する。

森脇は６月１９日のプロデビュー戦で韓国ミドル級王者のベク・ハソ（モンゴル）に判定勝ち。デビュー２戦目でアジア２冠王座獲得に挑む。２戦目で王座を獲得すれば、ＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級王者の坪井智也（帝拳）に並ぶ国内最速タイ記録となる。「デビュー前から、齊田会長には早い段階で地域タイトルだったり強い選手とやらせて欲しいとずっと言っていた。大チャンスなんで頑張って勝ちます」と力強く語った。

この日から渡米し、約３週間、米ロサンゼルスで合宿を敢行する。ノックアウトジムなどで練習を行い、ＷＢＡ世界同級暫定王者のホセ・アルマンド・レセンディス（メキシコ）らと拳を交える予定だ。「デビュー戦は良くも悪くも、いいところ悪いところがはっきり出た。米国で３週間みっちり練習して、最後国内で調整してタイトルにつなげる計画でいる。しっかりレベルアップして年末試合をするので、楽しみにしていてください」と意気込みを語った。

対戦相手のユンは昨年１１月、帝尊康輝（一力）を７回ＫＴＯで下しＷＢＯアジアパシフィック王座を獲得。今年４月、野中悠樹（ミツキ）との王座統一戦で３回ＴＫＯ勝ちし２冠王者となった。戦績は１０勝（８ＫＯ）２敗。

また東洋太平洋スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１０回戦では、同級王者・中嶋一輝（３２）＝大橋＝が同級１５位ジョンジョン・ジエット（インドネシア）を相手に４度目の防衛戦に臨む。

中嶋はＷＢＣ同級５位にランクされるが、同級は同門の井上尚弥（３２）が４団体統一王者に君臨している。所属ジムの大橋秀行会長（６０）は会見の冒頭で、「もしかしたらこれが最後の防衛戦になるかもしれません」と来年にも井上がフェザー級に転級した場合の王座返上を見据えた上で、中嶋の近い将来の世界挑戦を示唆。中嶋も「尚弥がスーパーバンタムで満足できるところまでやってもらって、返上してもらったら、そこを狙えるようにレベルを上げていきたい。次の試合もＫＯで倒して、試合を盛り上げていきたい」と意気込んだ。

戦績は中嶋が１８勝（１５ＫＯ）２敗１分け、ジエットが１８戦１５勝（１２ＫＯ）２敗１分け。

５４キロ契約８回戦では、日本バンタム級８位・ＷＢＯアジアパシフィック同級１２位の坂井優太（２０）＝大橋＝がＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級１２位ボーンルエン・パヨーム（タイ）と対戦する。

５戦全勝（５ＫＯ）の坂井に対し、ボーンルエンも１５勝（１５ＫＯ）４敗と高いＫＯ率を誇るが「ＫＯ率はすごい高い選手だが、自分の動きができれば問題ない。自分のボクシングスタイルで、圧倒的な勝利をみなさんにお届けできたら」と快勝を宣言した。

ほか、セミファイナルのヘビー級１０００万トーナメント決勝戦４回戦では、マハンハイリー・ヌールタイ（２４）＝中国＝と大沼ケン（２１）＝角海老宝石＝が対戦する。

５１・５キロ契約８回戦では、ＷＢＯフライ級４位・ＷＢＡ同級７位・ＷＢＣ同級１１位・ＩＢＦスーパーフライ級１３位の桑原拓（３０）＝大橋＝がＷＢＯアジアパシフィック・フライ級１１位ロンギ・フー（中国）と対戦。

日本フライ級１５位・ＷＢＣ同級２７位の田中将吾（２３）＝大橋＝も８回戦（対戦相手未定）に出場する。