JBC（ジャパンブリーディングファームズカップ）実行委員会は20日、JBC競走（11月3日、船橋＆門別）の選定馬および補欠馬を発表した。

選定馬の回避、補欠馬の繰り上がりなどは中間発表（JBC2歳優駿＝24日、JBCクラシック＆スプリント＆レディスクラシック＝27日）と最終発表（30日）があり、出走馬、騎手、枠順は出走投票日（31日）に確定する。

佐賀で開催された昨年JBCクラシック覇者ウィルソンテソーロ（牡6＝高木、父キタサンブラック）や昨年JBCスプリント２着チカッパ（牡4＝中竹、父リアルスティール）など各競走の選定馬（騎乗予定騎手、記載なしは未定）は以下の通り。

【JBCクラシック＝船橋ダート1800メートル】アラジンバローズ、ウィルソンテソーロ（川田将雅）、キングズソード（藤岡佑介）、サンライズジパング、シャマル、シンメデージー、ディクテオン、ナイトオブファイア、ホウオウトゥルース、ミッキーファイト（Ｃ・ルメール）、ミックファイア、ムエックス、メイショウハリオ（浜中俊）、ライトウォーリア

【JBCスプリント＝船橋ダート1000メートル】エンテレケイア、カジノフォンテン、ギャルダル、クロジシジョー（戸崎圭太）、コパノパサディナ、ザイデルバスト、サンライズアムール（松山弘平）、シアージスト、チカッパ、テイエムスパーダ、ドンフランキー、ファーンヒル、マックス、ママコチャ（川田将雅）

【JBCレディスクラシック＝船橋ダート1800メートル】アンティキティラ、アンモシエラ、オーサムリザルト（武豊）、グランブリッジ、ザオ、テンカジョウ（松山弘平）、ビヨンドザヴァレー（菱田裕二）、フェブランシェ、プラウドフレール、マーブルマカロン、マテリアルガール、ライオットガール（岩田望来）、ラブラブパイロ、ローリエフレイバー

【JBC2歳優駿＝門別ダート1800メートル】アヤサンジョウタロ、ヴァレンティーニ、エンドレスソロウ（石川倭）、ジュウリョクピエロ（今村聖奈）、スターシップ（山本咲希到）、タビクン、タマモフリージア、テイエムキハク、ドキドキ、トリトンテソーロ、フルールドール、ベストグリーン、ミリオンクラウン、モーモーゴールド