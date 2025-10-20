第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会・決勝トーナメント（Ｔ）の組み合わせ抽選会が２０日、行われた。

１次Ｔを勝ち抜いた１０校と、プレミアやプリンスリーグに所属する静岡学園、浜松開誠館、東海大静岡翔洋、藤枝明誠、藤枝東、富士市立が出場。２５日に１回戦４試合、２６日に残り４試合が行われ、１１月３日に準々決勝、同８日に草薙陸上競技場で準決勝を行う。エコパスタジアムが改修で使えないため、１１月１５日の決勝戦はＩＡＩスタジアム日本平（アイスタ）で開催される。

夏の県総体で優勝した浜松開誠館は、１３年ぶりに決勝Ｔに進出した加藤暁秀と１回戦で対戦。３連覇を目指す静岡学園は浜名と戦う。

１回戦の組み合わせは以下の通り

【２５日】

▽富士総合運動公園陸上競技場

飛龍―富士市立 １０：３０

科学技術―東海大静岡翔洋 １３：３０

▽浜松開誠館総合グラウンド

浜松開誠館―加藤暁秀 １０：３０

常葉大橘―磐田東 １３：３０

【２６日】

▽裾野市運動公園陸上競技場

清水桜が丘―清水東 １０：３０

藤枝東―聖隷クリストファー １３：３０

▽藤枝総合運動公園サッカー場

静岡学園―浜名 １０：３０

日大三島―藤枝明誠 １３：３０